Goch: "Hagen hilft" - im Gocher Kastell

Der Berater Stefan Hagen hält am 16. März einen Vortrag für Unternehmer. Dabei geht es um Erfolg, Mut und Verantwortung. Damit wird die Reihe "GO! 4more performance" von Stadt Goch und Partnern fortgesetzt.

Am Donnerstag, 16. März, wird die Vortragsreihe "GO! 4more performance" von Wirtschaftsförderung der Stadt Goch, Kultourbühne, Werbering, VHS und der Unternehmensberatung "Die Unternehmensentwickler" fortgesetzt. Zu Gast ist der aus der Fernsehsendung "Hagen hilft" bekannte Coach, Berater und Redner Stefan Hagen.

Er sagt "Chancen verschlafen, geht nicht" und widmet sich der Frage, was Menschen und Unternehmen erfolgreich macht. Sind es Kompetenzen, Wissen und Erfahrungen? Sicherlich, doch entscheidend ist, wach zu sein. Wach, um frühzeitig neue Entwicklungen zu erkennen. Um offen zu sein für Veränderungen und neue Möglichkeiten. Um den Mut zu haben, Verantwortung zu übernehmen, sich von Wettbewerbern zu differenzieren und Initiative zu ergreifen.

Tickets für den Vortrag gibt es ab sofort für 20 Euro pro Stück bei der Kultourbühne im Rathaus, bei der Buchhandlung Völcker am Markt in Goch und online im Veranstaltungskalender bei www.goch.de. Bei kleinen Köstlichkeiten aus dem Hause "Poorte Jäntje" sind interessante Kontakte vorprogrammiert.

Im September gab Bürgermeister Ulrich Knickrehm den Startschuss für die gemeinsame Vortragsreihe. 200 Unternehmer, Führungskräfte und Interessierte waren im Herbst mit dabei. Rüdiger Wenzel, Wirtschaftsförderer der Stadt Goch: "Im März werden es sicherlich noch mehr werden, denn Mut braucht die Wirtschaft jeden Tag und der einzelne Mitarbeiter ist auch täglich gefordert. So freuen wir uns heute schon auf einen impulsreichen Abend. Ich bin sicher, jeder nimmt sich wieder mindestens einen guten Gedanken mit nach Hause, den er schon am nächsten Tag umsetzen wird."

"GO! 4more performance" richtet sich ganz besonders an Unternehmer und ihre Führungsmannschaft, aber ebenso an alle Berufstätigen, die sich mehr Mut wünschen, Chancen umzusetzen. Einerseits soll mit diesem Format ein neuer Treffpunkt für die Wirtschaft initiiert werden, zugleich wird auch eine Plattform geboten, bei der es darum geht, interessante Menschen zu treffen und sich persönlich weiter zu entwickeln. Dies ist schon mit der Auftaktveranstaltung im September mit Ralph Goldschmidt und seinem Thema "Mehr Gelassenheit" gelungen. Barbara Baratie von der Managementberatung "Die Unternehmensentwickler" verspricht: "Wir bündeln unser Wissen aus der Unternehmensberatung in kluge KnowHow-Häppchen, die verständlich sind. Die Zuhörer dürfen einen spannenden Impulsvortrag erwarten, der gespickt ist mit Erfahrungswissen, Menschenkenntnis und neuestem Wissen aus der Psychologie. Stefan Hagen packt sie alle!"

