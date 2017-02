Goch: Heimspiel für das Gocher Prinzenpaar

Zu den Höhepunkten der Vrouwenpoort-Sitzung gehörten die Ehrung Heiner Flintrops und der Auftritt des Prinzenpaares aus den eigenen Reihen. Von Antje Thimm

goch "Es gibt Karneval in Rio, auch die Kölner feiern heiß, doch bei uns in Goch, da weiß man, was richtig feiern heißt" - die ersten Zeilen des Vrouwenpoort-Liedes 2017 drückten aus, was bei der Kappensitzung der "Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort" abging. Gleich zu Beginn war das Excited an der Borsigstraße ein wahrer Hexenkessel voller Narren in Feierlaune.

Zwei Besonderheiten sind in dieser Session für den traditionsreichen Gocher Karnevalsverein Grund zum Feiern: die Prinzengestellung und die Verleihung des "Doktor humoris Vrouwenpoortius" an Heiner Flintrop, Urgestein des Gocher Karnevals und prägende Persönlichkeit der "Vrouwenpoort".

FOTO: eve

FOTO: eve

Viele Premieren gab es in dieser Nacht, darunter die Tatsache, dass Julia Wittkämper, Tochter von Heiner Flintrop, das Amt der Sitzungspräsidentin übernahm, weil Johannes Polders in seiner Funktion als Karnevalsprinz verständlicherweise verhindert war. Als Vorsitzende des Frauen-Elferrates führte sie schwungvoll und mit Herz durch das volle Programm. Den Anfang auf der Bühne machte die "Zukunft des Karnevals", die Minigarde. Vor begeistertem Publikum tanzten die Vier- bis Sechsjährigen den Tanz der Freundschaft. Selbstbewusst stieg darauf die Elfjährige Julia Bockhorn als Eisbrecherin in die Bütt und berichtete von ihren Beobachtungen als "Schülerin". Gekonnt trug sie die Pointen vor, zum Beispiel dass die Rechtschreibung eigentlich nichts für Linkshänder ist. Dass man bei der "Narrenakademie" der Vrouwenpoort die Kunst der Büttenrede von Grund auf lernt, bewiesen auch weitere Wortbeiträge. Julian Rother erzählte als "stolzer Vater" von den Erkenntnissen im Zusammensein mit seinem kleinen Sohn, der die Welt mit oftmals klarerem Blick sieht als es die Erwachsenen tun. Viel Beifall bekam auch der "Männererklärer" alias Kai Terbuyken, der die Bedienungsanleitung eines alten Nokia-Handys umfunktionierte als Anleitung zum Umgang mit dem Mann. Höhepunkt der Sitzung war ganz klar die Verleihung des "Doktor Humoris" an Heiner Flintrop. Da emotional befangen, überließ die Sitzungspräsidentin Klaus Nürenberg die Laudatio. Dieser lobte den Würdenträger für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für den Karneval und seine ausgleichende Art nach dem Motto "Haltet den Ball mal flach". Tochter Julia verlieh dem Vater die Insignien der Doktorwürde und sagte nur noch: "Dieser Hut steht ihm gut!" Heiner Flintrop dankte für die Auszeichnung und betonte: "Das alles hätte ich nicht tun können ohne den Rückhalt der Familie und der Mannschaft im Verein." Er zeigte sich darauf als erfahrener Büttenredner, griff das allseits bekannte Thema "Krankheiten" auf.

Einen grandiosen Auftritt hatte die Tanz- und Reitergarde des Clubs der Pferdefreunde Goch. Sie überzeugte mit tollen Choreographien und witzigen pantomimischen Elementen, das Publikum war begeistert. Glanzvolle Tänze zu Ehren des "Pumpenbaas" Doktor Heiner Flintrop gab es auch von der Minigarde des 1. GGK Rot-Weiß und der Funkengarde von SV Viktoria Goch, die eine eindrucksvolle Show mit dem Titel "Dia de los muertos" (Tag der Toten) einstudiert hatte.

Zweiter großer Höhepunkt der närrischen Nacht im Excited war der Einzug des Prinzenpaars Johannes IV. (Polders) und Lisa I. (Verpoort) mit allem was dazu gehört, sprich Garde und Musikverein. Umjubelt und gefeiert wurde der "Walk on" mit den Hebefiguren, die schon ein Markenzeichen des Vrouwenpoort-Tanzcorps sind. "Dieses Paar ist phänomenal, es liebt und lebt den Karneval", rief Julia Wittkämper. Prinz und Prinzessin war die Freude anzusehen und Johannes fasste sie in Worte: "Nach diesem langen Tag mit vielen Auftritten freuen wir uns total, endlich zu Hause zu sein!" Lisa ergriff den großen Moment der Ankunft, um einmal von Herzen "Danke" zu sagen an alle, die sie in dieser Session unterstützten und bestärkten.

Die Emotionen berührten alle Anwesenden, als sie bewegt ihren 88-jährigen Opa Hein mit ihrem Prinzessinnenorden auszeichnete und ihm und ihrer Mutter Maria für alles dankte. Vater Rainer wurde zu Ehren der Tochter selbst Gardist und begleitet Lisa bei allen Auftritten. Auch Prinz Johannes dankte seinen Eltern und holte seinen Vater Josef, Ex-Prinz der Session 1999, zusammen mit Prinzessin Katrin, die extra aus der Schweiz nach Goch gereist war, auf die Bühne. Es folgten noch viele Ehrungen verdienter Persönlichkeiten, bevor im großen Finale alle Akteure gemeinsam feierten, den Karneval, das Leben und die "Vrouwenpoort".

Quelle: RP