Sirenenalarm: Industriegebäude in Goch brennt

Um kurz nach 7 Uhr am Mittwochmogren heulte die Alarmsirene im Raum Goch auf. Nach Informationen der Feuerwehrleitstelle in Kleve handelt es sich vermutlich um einen Brand eines Industriegebäudes an der Siemensstrasse in Goch.