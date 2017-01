Gefühlt ist es erst wenige Tage her, als das neue Gocher Prinzenpaar erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Kurz nach der Premiere von Johannes Polders und Lisa Verpoort im närrischen Rampenlicht war Weihnachten, dann das Jahr 2016 auch schon wieder vorbei und nun steht den Gochern das erste richtige Karnevalswochenende des neuen Jahres bevor.

Denn traditionell bildet die Prinzenkür am morgigen Freitagabend den offiziellen Auftakt zur Session. Danach folgen gut sieben Wochen, in denen die fünfte Jahreszeit den Alltag vieler entscheidend beeinflussen wird. Am meisten wohl den von Johannes IV. und Lisa I., stehen sie doch ab morgen Abend an der Spitze der Gocher Karnevalisten.

Auf die Gala-Veranstaltung, die in gewohnter Manier Jupp Hondong moderiert, folgt dann am Sonntag das nicht minder traditionsreiche Prinzentreffen an selber Stelle, im Gocher Gürzenich, der Dreifachturnhalle des Städtischen Gymnasiums. Hier werden ab 11.11 Uhr folgende Gruppen für gute Laune, Musik und Tanzdarbietungen sorgen: "Die Skyliners", "De Botzedresse" (eine Karnevals-Showband aus Niederzissen), Bruce Capusta aus Köln, auch bekannt als "Der Clown mit seiner Trompete", die Gocher Kultband K6 sowie die Tanzgarden der Kolpingfunken KKK-Goch, der Gocher Viktoria und der 1. GGK Rot-Weiß Goch. Fehlen darf natürlich nicht der Auftritt des frisch gekürten Prinzenpaares und der Gardetanz ihres Vereins, der Vrouwenpoort. Ebenfalls mit von der Partie wird der Gocher Musikverein mit seinem Heimatlied sein.

Darüber hinaus werden wieder mehrere Delegationen befreundeter Karnevalsvereine erwartet.

(miba)