Goch: "Kaserne": Kunst trifft Stadtplanung

Während gestern im Museum die Fotoausstellung "Blockbuster" von Jan Lemitz eröffnet wurde, entdeckten beim Kids' Opening junge Kunstinteressierte das frühere Kasernengelände neu. Relikte der Militärzeit und moderne Baustoffe. Von Anja Settnik

Ganz ähnliche Motive, wie sie Jan Lemitz mit seiner Kamera festgehalten hat, fanden gestern Gocher Kinder in der Wirklichkeit vor. Sie begleiteten Museumspädagogin Jasmin Schöne auf das Gelände der ehemaligen Reichswaldkaserne, um vor Ort nachzuvollziehen, was der Künstler in seinen Fotos dokumentiert hat: Geschichte, die in Zukunft überführt wird. Altes, aus dem Neues entsteht. Landschaft im Wandel. Während im Museum die Gäste der Lemitz-Ausstellung "Blockbuster" dem Vortrag von Dr. Stephan Mann lauschten und sich danach noch austauschten, verlegte der Nachwuchs seinen Beobachtungsraum nach draußen. In das Gebiet, in dem in wenigen Jahren vermutlich viele neue Freunde leben werden.

Bürgermeister Ulrich Knickrehm hatte sich bereit erklärt, zur Einführung ins Thema einen Wortbeitrag zu leisten. Denn das Kasernengelände, das noch keinen neuen Namen hat, "ist für uns von ganz besonderer Bedeutung. Ich erinnere an das Werkstattverfahren am Beginn der Planung, an die vorangegangenen Ausstellungen ,Bastokalypse' und ,Willkommen im Westen'", sagte der Bürgermeister. Von den alten Gebäuden sind zwar nur sehr wenige erhalten geblieben, diese wenigen werden jedoch nicht vergessen lassen, was zwischen Pfalzdorfer Straße und Emmericher Weg mal war. Hinter Maschendrahtzäunen, die die Gocher Bürger von dem Gelände trennten - die sie gelegentlich aber durchaus zu gesellschaftlichen Ereignissen und gemeinsamem Feiern durchschritten. Das zu betonen war übrigens Oberst Lambert Engelberts wichtig, der einst Standortältester der Gocher Kaserne war und immer Bindeglied zwischen Militär und Zivilgesellschaft. "Diese Kaserne hat auch geholfen, den Frieden zu sichern", stellte er fest.

Jan Lemitz' Ausstellung heißt nämlich im Untertitel "Bilder von Kriegen" - ein Name, der zu Debatten auffordert. Sein Vater Jürgen Lemitz, der gestern die Ausstellung seines Sohnes besuchte, kennt als ehemaliger ziviler Bediensteter auch die Gocher Liegenschaft gut und glaubt, dass er das Interesse seines Sohnes für das Thema erweckt hat. "Ich empfinde etwas Wehmut und einige Besorgtheit, wenn ich die vielen Konversionsprojekte sehe", erklärte er gegenüber der RP. Denn die weltpolitische Lage deute darauf hin, dass es künftig manchen Anlass zum Nachrüsten geben wird. Fritz und Lotte, Emilia und Gregor gehören zu den Kindern kunstinteressierter Gocher, die regelmäßig beim "Kids' Opening" dabei sind. Gestern gab es dabei kalte Ohren und nasse Füße, aber auch viel Neues zu erfahren. Schon im Museum hatte ihnen Jasmin Schöne den Plan des neuen Baugebiets mit dem prägenden See gezeigt, von Fragen der Stadtplanung gesprochen, die Ideen Lemitz' erläutert. Auf dem Gelände staunte der Nachwuchs dann über die alten Rohre und Leitungen, die die Baggerschaufeln ans Tageslicht gefördert haben - und die jetzt wenige Meter entfernt von den neuen Materialien liegen. Schöne erklärte, warum Grundwasser weggepumpt werden muss, obwohl doch demnächst ein See zu befüllen ist, und wie wichtig ist, die Landschaft zu gestalten, um attraktiv zu machen. Noch heute, so Mann im Museum, wandern wir im Rheinland über teils römische Wege. Wir nehmen die Vergangenheit mit in die Zukunft, auch wenn wir unsere Umgebung immer wieder neu sortieren.

Quelle: RP