Goch: Kranenburgs Wasser könnte bald aus Goch kommen

Seit 30 Jahren beliefern die Stadtwerke Kleve die Gemeinde Kranenburg mit Wasser. Diese Ära könnte enden. Ein anderer Versorger hat sich um die lukrative Konzession beworben; dem Vernehmen nach ist diese Bewerbung sehr aussichtsreich. Von Marc Cattelaens

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei dem chancenreichen Bewerber um die Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK). Die EVK gehört mehrheitlich (46 Prozent) der Stadtwerke Goch GmbH. Die EVK ist auch Anteilseignerin (74 Prozent) der Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG, die Eigentümerin des Stromnetzes in der Gemeinde Kranenburg und dort für die Stromversorgung zuständig ist.

Der Hintergrund: Am 31. Dezember 2017 endet der Wasserkonzessionsvertrag mit der Stadtwerke Kleve GmbH. Diese hatte sich darum beworben, die Wasserversorgung der Grenzgemeinde weiterführen zu dürfen. Aus Sicht des größten Versorgers der Region sprechen triftige Gründe dafür. Wie Geschäftsführer Rolf Hoffmann auf Nachfrage erläuterte, sei das Kranenburger Wassernetz bestens an das rund 1000 Kilometer lange Klever Netz angebunden. "Wir haben den zweitniedrigsten Wasserpreis in NRW", betont Hoffmann. Außerdem sei die Versorgungssicherheit der Kranenburger mit Wasser durch den Hochbehälter am Klever Berg sehr hoch.

Zu den beiden Bewerbungen von EVK und Stadtwerken Kleve wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, der dem Rat der Gemeinde Kranenburg in nicht öffentlicher Sitzung eine Empfehlung abgab. Wie unsere Redaktion erfuhr, fiel die wohl eher zu Gunsten der EVK aus. Entscheiden über die Konzessionsvergabe will der Rat im Februar.

Falls die EVK den Konzessionsvertrag erhält, müssten die Stadtwerke Goch als hundertprozentige Tochter der Stadt Goch wohl in Millionenhöhe investieren. Denn bislang liegen noch keine Wasserleitungen vom Wasserwerk Scheidal in Kessel bis nach Kranenburg.

