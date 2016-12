Goch: "Lesehilfe" für Gaesdoncker Urkunden

Die Gaesdoncker Klosterbibliothek besitzt neben 6000 mittelalterlichen Büchern auch 406 Urkunden aus den Jahren 1351 bis 1550. Dieter Kastner vom LVR hat nun ein Inventar herausgegeben, das Forschern bei der Arbeit helfen soll. Von Anja Settnik

Wer Heimat- oder Familienforschung betreibt, kennt das Problem: Nicht in allen Archiven sind Hobbyforscher willkommen. Insbesondere nicht-staatliche Archive entscheiden selbst, wer in alten Akten und Urkunden blättern darf. Jahrhundertealtes Papier von Hand zu Hand zu reichen ist sicherlich problematisch, außerdem dürfte die Recherche für die meisten Laien viel zu zeitaufwendig sein. Von den sprachlichen Schwierigkeiten und der Lesbarkeit vieler Akten gar nicht zu reden. Deshalb ist es eine höchst anerkennenswerte Aufgabe, die Inhalte in sogenannten "Regesten" für heutige Nutzer zusammenzufassen. In der Gaesdoncker Klosterbibliothek hat Dr. Dieter Kastner vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) diese Arbeit geleistet.

FOTO: Gottfried Evers

Kein Lesebuch ist es geworden, sondern ein Arbeitsbuch. Ein Inventar von 251 Seite, erschienen als Band 56 in der Reihe "Inventare nicht-staatlicher Archive", die das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum herausgibt. Der Band widmet sich mittelalterlichen Urkunden, die aus den Jahren 1351 bis 1550 stammen.

Eine Zeit, in der die wenigsten Menschen der Schriftsprache mächtig waren. Die beherrschten jedoch die im Kloster lebenden Mönche, gebildete Männer, die noch dazu viel Zeit hatten. Die Brüder hatten schon um 1350 ein Kloster in Goch gegründet, zogen jedoch wenig später, nämlich 1405, gerne nach Gaesdonck, wo sie einen Hof samt Ländereien geerbt hatten. "Dort draußen fanden sie die Ruhe, die sie für ihre geistlichen Übungen und wissenschaftlichen Arbeiten benötigten", sagt Kastner.

Eine besonders umfangreiche Urkunde, die der Historiker bearbeitete, betrifft den Vertrag zwischen dem Prior von Gaesdonck und dem Pastor von Hassum. Dafür, dass sie im Kloster die Messe lesen, Sakramente spenden und Tote begraben durften, bekam der Ortsgeistliche aus dem Kloster regelmäßig eine Wanne Roggen. Zahlreiche Urkunden befassen sich mit Vermögens- und Erbschaftsangelegenheiten. Viele Schenkungen erhielt das Kloster für die Zusage, für das Seelenheil der Schenkenden zu beten. Mit einem Wege- und Brückenrecht und der Befreiung von jeglichem Zoll bedankten sich die Stadtherren von Gennep, die bei den Gaesdoncker Mönchen ein Meßbuch in Auftrag gegeben hatten.

Eine Landesgrenze gab es damals noch nicht; entsprechend betreffen die Urkunden Beziehungen zwischen Menschen aus Asperden, Weeze oder Hülm ebenso wie solche, die in Afferden, Gennep, Mook oder Well lebten. Auch Verträge, die die schon damals große Stadt Nimwegen betreffen, werden im Gaesdoncker Archiv verwahrt. Kein Wunder, schließlich war Nimwegen ein überregionales Handelszentrum, das für die Wirtschaftstätigkeit des Klosters von einiger Bedeutung war. Gaesdonck war zumindest bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts durchaus wohlhabend; die Klever Herzöge und andere Adelsfamilien förderten das Stift sehr gerne.

102 Originalurkunden aus der Zeit zwischen 1323 und 1550 und zwei Bände mit Urkundenabschriften sind in den Regestenband eingegangen. Aus den Schriften ist viel über die frühe Phase und die Entwicklung des Klosters abzulesen, auch über die Ortsgeschichte und das Leben der ländliche Bevölkerung. Kastner musste nicht nur das altertümliche Hochdeutsch übersetzen, sondern auch die vielen Kürzel und Sonderzeichen enttarnen, die Richter und andere Schreibkundige ihrer Zeit benutzt hatten. Ein umfangreiches Personen-, Orts- und Sachregister komplettiert den nützlichen Band.

Quelle: RP