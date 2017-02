später lesen Goch Märchen und Musik in der evangelischen Kirche am Markt Teilen

Die evangelische Kirchengemeinde und die Kultourbühne Goch laden am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr zu einem Konzert in die evangelische Kirche am Markt ein. Zu Gast sind Doris Baumann und Thomas Geisselbrecht mit ihrem Programm "Märchenerzählstunde". Die Reeser Erzählerin und der Klever Gitarrist zaubern mit diesem Konzert eine märchenhafte Atmosphäre in den Kirchenraum. Sie lassen die Welt hinter sich und entführen ihr Publikum in einen zeitlosen Raum.