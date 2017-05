später lesen Goch Marokkaner vom Airport Weeze ins Gefängnis gebracht 2017-04-28T18:43+0200 2017-04-29T00:00+0200

Die Bundespolizei hat am Flughafen Niederrhein in Weeze am Donnerstagnachmittag um 14.55 Uhr einen 29-jährigen Marokkaner festgenommen. Der Mann wurde im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Nador / Marokko kontrolliert.