Goch: Mit den Stadtwerken Goch zu Helene Fischer

Bei dem Gewinnspiel um Konzertkarten geht es um die Partnergeschäfte der "miteinanderKarte".

Mitte des kommenden Jahres, am 3. Juli, wird Helene Fischer mit ihrer Stadiontour auf Schalke spielen und Inhaber der Stadtwerke Goch miteinanderKarte haben die Chance, dabei zu sein.

Ab sofort gibt es bei allen Partnern der miteinanderKarte Teilnahmekarten. Auf diesen sind jeweils 6 Fragen zu den Partnergeschäften zu beantworten. Dann die Kontaktdaten ausfüllen und ab mit der Teilnahmekarte in die Losbox bei den Stadtwerken Goch.

Die Teilnahme ist bis zum 19. Januar möglich, dann werden unter allen richtig beantworteten Karten 1 mal 2 Tickets inklusive Rundumpaket für das Helene Fischer Konzert auf Schalke verlost. Das Rundumpaket beinhaltet zwei Sitzplätze, einen Parkplatz und es wird eine Speisen- und Getränkeauswahl angeboten werden. Neben den beiden Tickets warten eine ganze Menge Punkte auf die Gewinnspiel-Teilnehmer. Der Zweitplatzierte darf sich über 50.000 Punkte für die miteinanderKarte freuen und der dritte Platz wird mit 25.000 Punkten belohnt.

"Achten Sie bei Ihren Einkäufen in Goch, bei den Partnern der miteinanderKarte, auf die Teilnahmekarten", so Christian Kusenberg, Geschäftsführer von Edeka Kusenberg und Partner der miteinanderKarte. "Die Fragen sind für Kunden, die in Goch shoppen, ein Leichtes. Sichern Sie sich so ganz einfach die Chance auf die beiden Tickets oder viele Punkte, die Sie bei allen Partnern einlösen können!"

"Die miteinanderKarte ist die Kundenkarte der Stadtwerke Goch, die für jeden interessant ist. Ganz egal ob jung oder etwas älter, alleine oder in der Großfamilie, mit der Stadtwerke Goch miteinanderKarte punkten sie alle in Goch. Und da Helene Fischers Fangemeinde sehr groß ist, hoffen wir, dass wir mit den Tickets einen interessanten Preis haben", so Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch. "Wir wünschen allen viel Glück und drücken die Daumen."

Bei Fragen zu dem Gewinnspiel oder zur miteinanderKarte stehen die Partnergeschäfte und das Serviceteam der Stadtwerke Goch im Servicecenter an der Klever Straße (Telefon: 02823 93100, E-Mail an info@stadtwerke-goch.de" ) gerne zur Verfügung.

Quelle: RP