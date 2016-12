Goch-Pfalzdorf: Mit Musik Geschichten erzählen

Menschen 2016: Der Pfalzdorfer Manuel Hermsen ist in musikalischer Hinsicht ein Grenzgänger. Einerseits prägt er seit Jahren mit seinen Kompositionen die Musicals der Family-Singers, andererseits hat er ein Faible für elektronische Musik. Von Natalja Bruck

Ein Leben ohne Musik? Das wäre, sehr frei nach Loriot, wohl möglich, aber sinnlos für Manuel Hermsen. Der Musiker und Komponist, vielen durch sein Engagement bei den Pfalzdorfer Family-Singers bekannt, macht Musik fast seit er denken kann. "Erst gab es musikalische Früherziehung, mit fünf Jahren habe ich dann angefangen Klavier spielen zu lernen", erzählt der heute 37-Jährige, der inzwischen mit seiner Lebensgefährtin in der Nähe von Nimwegen lebt.

So weit so gut. Doch da, wo viele Jugendliche irgendwann das Interesse verlieren und anderen Hobbys nachgehen, blieb Hermsen am Ball, lernte, übte und nahm weiter Unterricht, um sich stetig zu verbessern. Irgendwann reichte es ihm dann auch nicht mehr, nur die Musik anderer Komponisten zu spielen. "Als ich ungefähr 17 war, war für mich auch klar, dass ich Musik zu meinem Beruf machen möchte", sagt Hermsen.

Er lernte ein weiteres Instrument und bereitete sich intensiv auf die Aufnahmeprüfung an der Essener Folkwang Hochschule vor. "Ich wollte Musik machen, aber wo genau ich da hinwollte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar", beschreibt Hermsen die erste Zeit an der Hochschule. Nach einem Wechsel des Studienschwerpunktes zur Musiktheorie fand er in seinen Dozenten Professor Mathias Schlothfeld und Professor Bernhard Eichner Lehrer, die ihm viel künstlerische Freiheit ließen. Bei ihnen lernte Hermsen seinen eigenen "Werkzeugkasten" an Methoden und Hilfsmitteln zum Komponieren zu entwickeln und in seine Leidenschaft für die computerbasierte Musik umzusetzen. "Ich finde Musik muss Geschichten erzählen, witzig sein, spannend und überraschend."

Diese Freude daran, immer etwas Neues auszuprobieren und zu entdecken, spiegelt sich in seiner musikalischen Arbeit, die unglaublich vielfältig ist. Elektronische Musik, bei der er mit ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Klängen experimentieren kann und die er auf Festivals im In - und Ausland spielt, steht neben seiner Tätigkeit als Klavierlehrer und musikalischer Leiter von vier verschiedenen Chören und seinem Engagement beim Komponieren der Family-Singers Musicals.

Elektronische Musik, Klavierunterricht und Chorleitung, das klingt erst einmal wie ein buntes Durcheinander. Bei der Frage, wie Chorgesang und Techno zusammenpassen muss Hermsen schmunzeln: "Nun, auf den ersten Blick haben diese Musikstile nicht viel miteinander zu tun. Aber das besondere an jeder Art von Musik ist doch, das sie Menschen Freude bereitet und sie miteinander verbindet." Und so schließe sich der Kreis, denn beim Singen im Chor könnten Menschen sich entspannen, loslassen und gemeinsam Freude an dem empfinden, was sie tun, egal bei welcher Art von Musik, so der Komponist.

Eine seiner bisher anspruchsvollsten, aber auch schönsten Aufgaben war die Komposition für "Subway-All-ein", das jüngste und hochgelobte Musical der Family-Singers, das im vergangenen Monat vor ausverkauftem Haus aufgeführt wurde. "Wenn ich komponiere, dann gibt es im Grunde zwei Punkte, an denen ich ansetzen kann. Wenn ich, wie beim Musical, eine konkrete Idee, eine Geschichte im Kopf habe, dann versuche ich die passenden Melodien dazu zu finden. Aber genauso probiere und experimentiere ich gerne mit verschiedenen Instrumenten, Klängen und Ideen und sehe, was darauf entsteht", beschreibt Hermsen den kreativen Prozess, den er bei jeder neuen Komposition durchläuft. Hilfsmittel sind dabei längst nicht mehr Notenpapier und Bleistift, sondern entsprechende Programme für den PC, die es ihm ermöglichen, eine Melodie einzuspielen, deren Noten dann automatisch festgehalten werden. "Es gibt da gerade im Bereich der computerbasierten Musik fast unendlich viele Möglichkeiten", so Hermsen, der mit seiner elektronischen Musik viele Fans im Ausland hat. Eine Welttournee mit Auftritten in Clubs und auf Festivals, nach Australien oder Brasilien, das sind seine Ziele für die nähere Zukunft. "Und ein neues Family-Singers Musical", fügt Manuel Hermsen noch hinzu, der mit jeder seiner Melodien eine Geschichte erzählen möchte.

