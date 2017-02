Goch/Uedem: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der L77

Am Mittwoch gegen 13.55 Uhr war ein Mann mit einem niederländischen Motorrad auf der Landstraße 77 von Uedem in Richtung Goch unterwegs.

Eine 61-jährige Frau aus Goch fuhr in einem Ford Focus auf der L77 von Goch in Richtung Uedem. Als sie nach links in die Straße Kalbeck auf den Parkplatz am Eisenbahndenkmal abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegen kommenden Motorradfahrer zusammen. Der Mann, dessen Personalien laut Polizeibericht zunächst noch nicht feststanden, verstarb noch an der Unfallstelle.

Die 61-jährige Gocherin erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Die Unfallstelle blieb vorerst gesperrt.

