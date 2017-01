Goch: Mülltonnenbrände in Goch - mögliche Mittäter ermittelt

Wie die Polizei gestern auf RP-Nachfrage mitteilte, gibt es eine Entwicklung bei der Suche nach den Gocher Brandstiftern, die seit Monaten im Stadtbereich Mülltonnen anzündeten. Von Michael Baers

Laut Polizeisprecher Michael Ermers haben die Beamten im Zuge der Vernehmungen der beiden 14- und 15-Jährigen, die am Samstag vor einer Woche in der Nähe eines Mülltonnenbrandes erwischt worden waren, jetzt auch etwas über mögliche Mittäter herausgefunden. "Es handelt sich dabei um einen 13-jährigen Jungen aus Goch und einen 14-Jährigen aus Bedburg-Hau", so Ermers.

Da sie nach den Aussagen der anderen beiden als Mittäter in Frage kommen, werden auch sie in dieser Woche vernommen, sagte der Polizeisprecher. Die beiden Jungs, die in Tatortnähe erwischt und schon verhört wurden, hätten unterdessen "einzelne Taten" zugegeben. Genaueres wollte Ermers dazu nicht sagen. Seit Oktober des vergangenen Jahres war es in Goch immer wieder zu mutwillig herbeigeführten Mülltonnenbränden gekommen. Insgesamt hat die Polizei acht solcher Brandstiftungen für die Monate Oktober, Dezember und Januar verzeichnet. Verletzt wurde bei den Bränden zwar niemand, doch die Polizei hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich dabei keineswegs um Bagatell-Vergehen handele.

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, die sogar von mehr als zwanzig Einsätzen wegen Brandstiftung in besagtem Zeitraum spricht, hatte zuletzt gesagt, dass ein Ende der Serie "eine wahnsinnige Erleichterung für uns alle" sei, so Stadtbrandmeister Georg Binn.

Mehrfach hatten Zeugen im Zusammenhang der Mülltonnenbrände auf eine Gruppe Jugendlicher hingewiesen.

Quelle: RP