Goch: Nessi lädt zum kostenlosen Badetag ein

Die Osterferien stehen an und das GochNess-Team hat sich wieder ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Zum ersten Mal dabei ist Nessi's Badespaß-Tag: Nessi lädt am Montag, 26. März, zum Ferien-Auftakt alle Freunde des kühlen Nass' zu sich in die Wasserlandschaft ein. Ein ganzer Tag kostenloser Schwimmspaß und dazu gibt es noch von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie. Natürlich lässt Nessi es sich nicht nehmen, alle Kinder persönlich zu begrüßen und sie bei den Spielen anzufeuern. Außerdem geht es mit ihr auf Schatzsuche.

Die Kinder können Nessi und ihre Crew gleich mehrmals an diesem Tag auf eine spannende Reise durch die Wasserlandschaft begleiten. Auf der Suche nach dem verborgenen Schatz gilt es, knifflige Rätsel und spannende Aufgaben zu lösen, um am Ende den Schatz in den Händen zu halten.

Um den schnellsten Rutscher geht es bei der Rutschenmeisterschaft 2018. In zwei Läufen kann man sich für das große Finale qualifizieren, um am Ende im großen Finallauf den Meistertitel 2018 zu gewinnen. Natürlich dürfen die Laufbälle, als absoluter Dauerbrenner, an so einem Tag nicht fehlen. Nessi freut sich viele Kinder in den beliebten Laufbällen anzufeuern. Wer eine vorgegebene Distanz im Ball als erstes absolviert, darf sich bei Nessi ein Geschenk aussuchen.

Sportlich wird es bei den Aqua-Fitness-Schnupperkursen. In mehreren Blöcken stellen die Kursleiter des GochNess ihre Kurse vor. Jeder ist eingeladen, die Kurse und ihre unterschiedlichen Intensivitätslevel kennenzulernen und auszuprobieren. Es bedarf keiner Anmeldung und die Teilnahme ist kostenlos, einfach vorbeikommen und mitmachen. Das Angebot reicht von klassischer Wassergymnastik bis hin zum Aqua-Beat, einem intensiven Poolparty-Workout.

Wie gewohnt darf man sein Können auch an diesem Tag an der Kletterwand und auf dem 3-Meter-Brett beweisen. Immer um 15 Minuten vor jeder vollen Stunde öffnet die Kletterwand für 15 Minuten. Zur vollen Stunde öffnet das 3-Meter-Brett für 10 Minuten. Natürlich ist das Bahnen-Schwimmen auf einer extra abgetrennten Bahn wie gewohnt den ganzen Tag über möglich, so dass auch die Schwimmsportbegeisterten nicht zu kurz kommen.

Zur Stärkung zwischendurch hält das Nesstaurant für diesen Tag ein spezielles Angebot bereit. Einen genauen Plan mit allen Aktionen gibt es in Kürze auf der Homepage des GochNess (www.gochness.de).

Im GochNess ist die gesamte Ferienzeit über Spaß und Action garantiert. Mittwochs können sich die Besucher über die Laufmatten im Wasser freuen und am Ostermontag besuchen Nessi und der Osterhase die Wasserlandschaft. Am Freitag, 6. April, findet ein Abzeichen-Aktionstag für alle Schwimmer statt. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können alle Schwimmabzeichen, vom Seepferdchen bis zum Gold, abgelegt werden und die Abzeichen kosten nur die Hälfte. Als zusätzliche Motivation lädt Nessi alle Teilnehmer auf ein Slush-Eis ein. Zum Abschluss der Ferien findet am Samstag, 7. April, das Meerjungfrauenschwimmen statt.

