Uedem: Neuer Schwung bei Fidelitas Uedem

Nach Erneuerung und Erweiterung des Vorstands gibt der neue Sitzungspräsident Frank Kösters "eine ausverkaufte Sitzung" als Ziel aus. Die Tanzgruppen, die "Parodisten" und die "Fidelfrauen" sind Aushängeschilder des Vereins. Von Antje Thimm

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange, alle Karnevalsvereine der Gemeinden haben ihre Termine und trainieren für ihre Auftritte. So auch in Uedem die Kolping Karnevalsgruppe Fidelitas. Seit rund einem Jahr ist ein beinahe komplett neuer und erweiterter Vorstand gewählt, der sich nun der Öffentlichkeit vorstellte. Altbekannte Traditionen wie der Uedemer Kinderkarnevalszug bleiben gewahrt, doch mit neuer Besetzung weht ein frischer Wind. "Wir möchten mal wieder eine ausverkaufte Sitzung", benennt der neue Sitzungspräsident Frank Kösters das Hauptziel der neuen Mannschaft an der Spitze der Fidelitas.

Die "Neuen" sind aber gar nicht neu im Karneval. Frank Kösters wurde nach eigener Aussage die Freude daran durch Eltern und Großeltern "in die Wiege" gelegt. "Ich musste nicht lange überlegen, als das Amt des Sitzungspräsidenten zu besetzen war", sagt der 49-Jährige, der im richtigen Leben Produktplaner bei Friesland Campina ist. Seit acht Jahren ist er bereits Mitglied im Elferrat. Neue erste Vorsitzende des Vereins ist Stefanie Turban. Die Kinderkrankenschwester ist ebenfalls von Kindesbeinen an im Karneval aktiv. Früh Mitglied der "Minis" - die Tanzgruppe der Fidelitas, in der die sechs bis zehnjährigen Kinder mitmachen - ist die heute 38-Jährige eine der acht "Fidelfrauen", die in jedem Jahr eine neue schwungvolle Playbackshow vorbereiten. Das Amt des ersten Geschäftsführers hat Klaus Würzler übernommen. Auch er blickt auf langjährige Erfahrung bei der Fidelitas zurück. Der 66-jährige ehemalige Berufssoldat macht mit Begeisterung bei den "Parodisten" mit, einer Männergesangsgruppe, die seit 1949 besteht und auf die der Uedemer Karnevalsverein besonders stolz ist. Klaus Würzler ist seit neun Jahren Vorstandsmitglied im Verein. 189 Mitglieder zählt die Fidelitas heute. Würzler schätzt die Zahl der Aktiven auf 70.

"Weil wir mehr Positionen als früher besetzt haben, sind wir nun gut aufgestellt und können die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen", betont Frank Kösters. "Vielleicht können wir in der Zukunft auch eine zweite Sitzung pro Session organisieren", fügt er hinzu. In diesem Jahr bleibt es aber noch bei einem Termin. Es ist der 25. Februar im Uedemer Bürgerhaus. Der Verein freue sich auch über neue Aktive, betonen die neuen Vorstandsmitglieder einhellig. Vielleicht möchte jemand mal eine Büttenrede halten oder in den verschiedenen Tanzgruppen mitmachen. Da gibt es neben den schon erwähnten Minis die kleinen "Knöllekes"(13 bis 15 Jahre alt) und die großen "Knollen". Dazwischen sind die Teenies im Alter von elf bis zwölf. "Dass wir so viele Tanzgruppen haben, darauf sind wir stolz", sagt Stefanie Turban. "Die Kinder und Jugendlichen trainieren das ganze Jahr durch und haben viel Spaß daran", weiß sie aus eigener Erfahrung zu berichten.

Überhaupt wird der Kinderkarneval groß geschrieben in Uedem. Wie gewohnt findet der familiäre Zug nur für Kinder am Veilchendienstag statt. Treffpunkt ist wie immer an der Feuerwehr, nur diesmal schon um 10.11 Uhr. "In diesem Jahr ist die Uedemer Grundschule dabei", teilt der Sitzungspräsident mit. "Die haben in diesem Jahr Schule am Dienstag, da hatten wir die Idee, die Teilnahme am Zug als schulpflichtige Veranstaltung vorzuschlagen. Das hat geklappt", sagt Kösters mit einem Schmunzeln.

Seit der vergangenen Session ist zu der einen klassischen Karnevalssitzung ein neuer Termin hinzugekommen. KNAL steht für "Knollen am Limit" und ist eine Party in der Gaststätte Lettmann am kommenden Samstag, 28. Januar. Wie Frank Kösters beschreibt, gibt es ein kurzes, attraktives Programm mit Beiträgen der Tanzgruppen und der "Fidelfrauen". Mit dabei ist auch das Männerballett der Karnevalsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Goch. "Danach feiern wir mit DJ Mitch. KNAL war im letzten Jahr schon ein voller Erfolg. Wir sprechen mit dieser Veranstaltung auch die jüngeren Karnevalisten an", so Kösters.

Ein Termin, an dem die Fidelitas nur als Gast teilnimmt, ist der 11. Februar, an dem die Lebenshilfe den Karneval für Behinderte und Bewohner der Wohngruppen organisiert. Hierzu werden auch der Klever Prinz und das Gocher Prinzenpaar erwartet sowie die Karnevalsgruppe von Viktoria Goch.

Der Ticketverkauf für die Veranstaltungen der Fidelitas beginnt am 14. Januar um 11 Uhr im Bürgerhaus. Der Eintritt zur Sitzung kostet 9,50 Euro, KNAL 8,50 Euro, im Vorverkauf 6,50 Euro. Wer mal mitmachen möchte beim Verein, kann sich im Internet unter www.fidelitas-uedem.de informieren oder bei facebook, Stichwort "Fidelitas".

