Goch: Pferdesegnung in Kessel

Die Pferdesegnung in Kessel lockte erneut zahlreiche Besucher in die Niersgemeinde. Die Botschaft in diesem Jahr: Trotz Konsum Verantwortung für ein Geschöpf übernehmen. Von Stephan Derks

Es waren die Hartgesottenen, diejenigen also, die kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung kennen und die traditionsbewusst auch dieses Mal am 2. Weihnachtsfeiertag bei eher herbstlich anmutendem Wetter in Richtung Niersgemeinde gepilgert waren, um sich den alljährlichen Segen für ihren treuen Vierbeiner abzuholen. Schließlich hat sie eine lange Tradition, die alljährliche Pferdesegnung vor der Sankt-Stephanus-Kirche im Gocher Ortsteil Kessel.

Bunt gemischt präsentierte sich eine überschaubare Pferdesportgemeinde, die, angeführt vom Musikverein Kessel-Nergena, kurz vor Ende des Gottesdienstes durch das Spargeldorf in Richtung Kirchplatz ritt, um vor dem Hause ihres Schutzpatrons Aufstellung zu nehmen. Abermals säumten die Besucher den Kirchplatz, um die alljährliche Segnung der Pferde unter dem Sattel oder angespannt mitzuerleben. Pfarrer Norbert Hürter erklomm die Treppe auf den mit Tannen dekorierten Anhänger, um von dort aus zu der versammelten Gemeinde zu sprechen. "Ich freue mich, dass trotz unklarer Witterungsverhältnisse Reiter und Gespannfahrer den Weg zu uns gefunden haben", erklärte er, nach dem die Sonne die Wolken bei Seite geschoben hatte.

Hürter beschrieb das Pferd nicht als reines Sportgerät, sondern als ein Geschöpf Gottes, dem, wie allen Geschöpfen dieser Erde, mit Respekt und Anstand zu begegnen sei. Daher trage ein jeder Verantwortung für das ihm an vertraute Tier, das es ermögliche, einem solch schönen, facettenreichen Hobby nachzugehen.

"Auch wenn ich bereits 35 Jahre hierher komme und die Zeremonie kenne, freue mich jedes Mal, wenn ich die Reiter und Gespannfahrer sehe, die sich dieser uralten Tradition der Pferdesegnung verbunden fühlen", erklärte Andrea Verhülsdonk am Rande der Veranstaltung. Wie ihr dürfte es all denen ergangen sein, die sich im Schatten der Kirche von dieser Veranstaltung angezogen fühlten.

Aufregung gab es dann auch bei manchen Pferden, als sich schließlich der Tross in Bewegung setzte, um von Pfarrer Hürter den Segen zu erhaschen. Aufgeregt waren sicherlich auch einige jüngere Teilnehmer dieser Traditionsveranstaltung, die erstmals dabei waren. Voller stolz saßen sie auf ihren Ponys, die sicherheitshalber am Führstrick gehalten wurden. Und auch der Blick in die Gesichter der älteren Pferdefreunde verriet, dass es trotz widriger Witterungsverhältnisse auch ihnen wieder mächtig Spaß gemacht haben dürfte. Dafür sorgten sicher nicht zuletzt der heiße Glühwein und der Spekulatius, der am Rande gereicht wurde, um der nasskalten Witterung zu trotzen.

