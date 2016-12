später lesen Goch/Kleve-Bedburg-Hau Polizei sucht in Goch nach 57-jährigem Mann FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

2016-12-22

Seit Mittwochmittag wird der 57-jährige Gregor Wirtz gesucht. Er war zuletzt gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle auf der Voßheiderstraße vor dem Krankenhaus gesehen worden. Dort war der in einem Pflegeheim in Bedburg-Hau wohnhafte Mann in Behandlung gewesen. Laut Polizei leidet Wirtz an einer Krankheit, die mit Demenz vergleichbar ist und ist orientierungslos. Nachdem eine erste Suche mit Mantrailer-Hunden rund ums Krankenhaus erfolglos war, wurde sie gestern mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt.