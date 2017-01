Uedem-Keppeln: Queekespiere läuten den Karneval ein

Die Keppelner Narren feiern unter dem Motto "Ons Internet es nit so gauw, mär flott sin wej met ons Helau!". Höhepunkt ist der Rosenmontagszug. Vorverkauf für Sitzungen beginnt am 8. Januar.

Die Vorbereitungen für die anstehende Karnevalssession laufen auf Hochtouren bei den Queekespiere, die sich ein Mammut-Programm vorgenommen haben: Neben dem Kinderkarneval bieten sie eine Nachmittags- und drei Abendsitzungen an, dazu das innovative Q-Treiben und natürlich den weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Rosenmontagszug am 27. Februar an 10.30 Uhr. Das Motto für die anstehende Session greift den Versuch auf, Uedem mit der Glasfaser ans schnelle Internet anzubinden: "Ons Internet es nit so gauw, mär flott sin wej met ons Helau!" (Unser Internet ist nicht so schnell, aber flott sind wir mit dem Helau!).

Der Vorverkauf für die Nachmittags- und Abendsitzungen und das Q-Treiben beginnt am Sonntag, 8. Januar, von 11.30 bis 12 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln, Rosenstraße 8. Karten kosten zehn Euro für die Sitzungen und sieben Euro für das Q-Treiben, im Kombipaket gibt es beide Karten für 16 Euro. Ab Donnerstag, 12. Januar, gibt es Restkarten bei Elektro Heiming in Keppeln. Beim Q-Treiben, der Mischung aus Sitzungskarneval und ausgelassener Party, setzen die Queekespiere auf viele Top-Gruppen aus der Umgebung. Die Sitzungen überzeugen mit aktuellen Bütten und Showtänzen der eigenen Balletts.

Los geht es mit dem Kinderkarneval am Samstag, 4. Februar, um 14.33 Uhr. Zur ersten Sitzung am Nachmittag laden die Queekespiere für Sonntag, 12. Februar, ab 14.11 Uhr ein.

Die Abendsitzungen sind am 17., 18. und 24. Februar und beginnen jeweils um 19.11 Uhr. Zum Q-Treiben öffnen sich die Türen am Samstag, 25. Februar, um 20.11 Uhr.

Quelle: RP