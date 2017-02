Rosenmontagsbilanz der Polizei: Mann fasste Frau in den Schritt

Laut Polizei verließ eine 23-Jährige aus Goch gegen 23.45 Uhr mit ihrem Freund das Gocher Karnevalsfestzelt. Sie verlor ihren Freund aus den Augen und suchte nach ihm. Auf der Brückenstraße in Höhe der Apotheke an der Niersbrücke fragte sie zwei Männer, ob diese ihn gesehen hätten.

Nach einem kurzen Gespräch, in dem die Männer sich als Albaner ausgaben, drückte einer der Männer die 23-Jährige gegen eine Wand und griff ihr in den Schritt. Die Gocherin konnte sich losreißen und rannte in den angrenzenden Park, um sich zu verstecken. Von dort beobachtete sie, dass die beiden Männer in Richtung Bahnhof weitergingen.

20.000 Jecken beim Rosenmontagszug in Goch

Der Täter war 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte dunkle Augen. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen. Der zweite Mann war ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hatte eine normale Statur und einen Dreitagebart. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise an die Polizei per Telefon 02823 1080.

In Goch feierten rund 20.000 Jecken den Rosenmontagszug. Die Polizei nahm vier Strafanzeigen auf: wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurden drei Personen in Gewahrsam genommen. In Keppeln besuchten etwa 4.000 Zuschauer den Karnevalsumzug. Dabei gab es eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.