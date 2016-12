Goch: Schon wieder brennen Mülltonnen in Goch

Schon wieder brennen Mülltonnen in Goch

Zweimal musste die Feuerwehr in Goch an den beiden Weihnachtstagen ausrücken, um brennende Abfallcontainer zu löschen.

Die erste Meldung ging Sonntagabend, dem ersten Weihnachtstag, gegen kurz nach halb acht Uhr bei der Feuerwehr der Stadt Goch ein. Passanten hatten zwei brennende Mülltonnen auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Pestalozzi-Schule) entdeckt und gemeldet. Laut Zeugenaussagen sollen kurz zuvor auch verdächtige Personen vor Ort beobachtet worden sein. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, tags darauf sagte ihr Sprecher Torsten Matenaers, dass "ganz klar von Brandstiftung" auszugehen sei.

Dieselbe Vermutung gilt dann wohl auch für den zweiten Brand, der sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen kurz vor ein Uhr ereignete. Diesmal stand eine als Lager genutzte, rund 16 Quadratmeter große Holzhütte auf dem eingezäunten Gelände der Liebfrauenschule in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute an einer anderen Stelle des Schulgeländes noch weitere brennende Müllcontainer, die ebenfalls gelöscht wurden.

Bereits am Donnerstag, 22. Dezember, hatte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch ausrücken müssen, weil in der Weseler Straße Müllsäcke gebrannt hatten. Anfang Oktober dieses Jahres war es in Goch und der Nachbargemeinde Uedem innerhalb von zehn Tagen zu insgesamt sieben Müllbränden gekommen.

Auch in den jüngsten Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an diese Telefonnummer: 02823 1080.

(miba)