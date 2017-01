später lesen Industriegebäude in Goch Sirenenalarm wegen keinem Feuer in Werkshalle Teilen

2017-01-11

In Goch hat es am Mittwochmorgen in einer Werkshalle gebrannt. Deswegen gab es in einigen Ortsteilen Sirenenalarm. Betroffen war das Industriegebäude an der Siemensstraße.