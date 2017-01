So baut man eine Futterstation für Vögel

Eine leere, saubere Plastikflasche, einen Stock und ein paar Körner, mehr braucht es nicht für ein Vogelhäuschen. Um zusehen, wer da auf Futtersuche geht, bietet der Naturschutzbund eine App an. Von Bianca Mokwa

GOCH Der Winter ist eine Supergelegenheit, Tieren etwas Gutes zu tun. Wenn eine dicke Schneedecke den Boden bedeckt, haben es Vögel schwer, Futter zu finden. Auch fehlen die vielen Blumen, aus denen kleine Vögel im Sommer und Herbst die Samen picken. Deswegen stellen viele Menschen bei sich im Garten ein Vogelhaus auf.

Mit wenigen Handgriffen und der Hilfe eines Erwachsenen könnt ihr selber eine Futterstation bauen. Dafür braucht ihr eine saubere, leere 1,5 Liter Plastikflasche, einen Bohrer, einen etwas dickeren Stock und natürlich Vogelfutter. Das könnt ihr im Geschäft als fertige Mischung kaufen. Mit dem Bohrer können Mama und Papa vier bis fünf Löcher in das untere Drittel der Flasche bohren. Ein etwas größeres Loch ist der Stock. Der sollte so stabil sein, dass sich ein Vogel draufsetzen kann. Aus den Löchern kann der Vogel im Sitzen dann die Körner herauspicken. In der Öffnung mit dem Schraubverschluss füllt ihr vorsichtig das Futter ein. Vielleicht nehmt ihr einen Trichter zu Hilfe, dann rieselt nicht so viel daneben. Hängt die Futterstation so auf, dass ihr sie gut vom Fenster aus sehen könnt.

Wenn die hungrigen Vögel angeflogen kommen und sich in aller Ruhe sattessen, könnt ihr die Tiere beobachten. Die mit der schwarzen Kappe, schwarzer Brust und gelben Seiten sind Kohlmeisen. Es gibt auch Blaumeisen. Wie der Name schon sagt, haben die eine blaue Kappe. Wenn ihr ganz genau wissen wollt, wer gerade bei euch zu Besuch ist, schaut am besten in einem Buch nach. Ansonsten bittet doch Mama oder Papa, auf dem Handy nachzusehen. Vom Naturschutzbund, auch Nabu genannt, gibt es eine Vogelführer-App. Die ist kostenlos und lässt sich kinderleicht bedienen. Ihr gebt die ungefähre Größe, die Farbe des Gefieders und des Schnabels ein und schon bekommt ihr angezeigt, welcher Vogel bei euch durch den Garten turnt. Außerdem könnt ihr euch vorlesen lassen wie die Vögel im Frühling brüten und wie ihre Stimme klingt.

Außer Futter brauchen die Tieren, genauso wie ihr, auch etwas zu trinken. Deswegen stellt ihnen doch noch eine Schale mit Wasser hin. Achtet darauf, jeden Tag frisches Wasser hinzustellen und wenn es sehr kalt ist und das Wasser zu Eis gefroren ist, wechselt es mehrmals am Tag.

Wenn ihr noch mehr, und auch andere Vögel als bei euch im Garten sehen wollt, dann macht mit Mama und Papa einen langen Spaziergang. An Feldwegen gibt es häufig große Greifvögel oder Wildgänse zu entdecken.

Quelle: RP