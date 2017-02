später lesen Goch Sozialberatung der AWO mit Andreas Schürings Teilen

Twittern





2017-02-06T19:07+0100 2017-02-07T00:00+0100

Am Montag, 13. Februar, findet die nächste offene Sozialberatung der AWO in der Seniorentagesstätte Am Markt 15 in Goch in der Zeit von 9 bis 11 Uhr statt. Von 10 bis 12 Uhr können sich Betroffene zu allen Themen rund um Erwerbslosigkeit oder Jugendhilfe beraten lassen. Der Diplom-Sozialpädagoge Andreas Schürings vom AWO-Kreisverband Kleve steht jedem Interessierten zur Verfügung.