Goch: Sozialberatung mit Frank Schagarus

Am kommenden Mittwoch, 22. Februar, 17.30 Uhr, findet der nächste "Sozialtreff" zu den Themen Hartz 4 (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII) im Integrationsnetzwerk Winterberg-Altenburg im zweiten Obergeschoss des Gebäudes an der Mühlenstraße 44 in Goch statt. In gemütlicher Runde mit Kaffee und Gebäck können gemeinsam Bescheide erklärt oder Fragen zu Hartz 4 und Sozialhilfe erörtert werden.