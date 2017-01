Goch: Sprachlose Gewinnerin bei Werbering-Verlosung im Kastell

Sie ließen etwas auf sich warten, bis Petra Peters und Kira Schagerus die Bühne des Gocher Kastells betraten. Sicher war zu diesem Zeitpunkt lediglich, dass sie - und die nichtanwesende Doris Hendricks - einen der drei Hauptreise im Weihnachtsgewinnspiel des Gocher Werberings gewonnen hatten. Welcher allerdings an wen ging, wusste öffentlich noch niemand. Als Moderatorin Karin Arntz verkündete, dass Petra Peters den Hauptpreis - einen Hyundai i10 - gewonnen hatte, konnte jene das kaum glauben. "Sie hat eiskalte Hände", verriet Arntz. Und auch Minuten später hatte Peters noch nicht realisiert, dass das neben ihr stehende Auto ihr gehört. "Das ist unfassbar. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lachen", sagte sie. Von Sabrina Peters

Ihrer Familie hatte sie am Telefon bereits berichtet, dass sie zu den Gewinnern der drei Hauptpreise gehört. "Mit dem Auto werde ich sie gleich noch überraschen", erzählte Peters. Der Pfalzdorferin kam allerdings auch ein glücklicher Zufall zugute: "Wir haben eine Küche gekauft und haben dadurch ganz viele Gewinnkarten ausgefüllt."

Der Gewinnerin des zweiten Platzes - eines 1.000 Euro-Gutscheines - erging es ähnlich. "Wir haben gerade ein Haus gekauft und eingerichtet", so Kira Schagerus. Die Asperdenerin sammelte so ebenfalls unzählige volle Gewinnspielkarten. Als sie aber tatsächlich von der aktuellen Gocher Karnevalsprinzessin Lisa I. gezogen wurde, war das für sie dennoch eine große Überraschung. "Ich bin total überrumpelt", sagte Schagerus. Dennoch wusste sie aber schon genau, was sie mit dem Gewinn anfangen möchte. "Wir werden das Geld weiter ins Haus investieren und wahrscheinlich Einiges für unseren Garten kaufen."

Als dritte Gewinnerin hatte der Weberstädter Karnevalsprinz Johannes IV. Doris Hendricks gezogen, die allerdings ihren Preis - einen 500 Euro-Gutschein - nicht persönlich entgegen nehmen konnte. Für "Prinz Poldi", wie Johannes Polders vom Narrenvolk in Anlehnung an seinen Nachnamen auch genannt wird - war die Rolle der "Glücksfee" keine neue. "Vor vielen Jahren habe ich bereits einmal zusammen mit meinem Vater hier Gewinner gezogen", erinnerte sich Polders.

Quelle: RP