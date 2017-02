Goch: Stadtwerke Goch als "Top Lokalversorger" ausgezeichnet

Seit 2008 vergibt das unabhängige Energieverbraucherportal einmal im Jahr die Auszeichnung "Top Lokalversorger". Ein Siegel, das Versorger mit einem fairen Angebot an Preis und Service, einen Blick für die Region und einem zukunftsorientierten Umweltbewusstsein auszeichnet. Ende des vergangenen Jahres haben sich die Stadtwerke Goch erstmalig beworben und wurden nun zum Top Lokalversorger 2017 ausgezeichnet.

Immer mehr Energieversorger kommen auf den Markt und bieten Tarife an, die auf den ersten Blick günstig erscheinen, sich bei genauerem Hinsehen aber als Schnäppchenfalle entpuppen und wenn man dann Probleme hat, ist der Anbieter für den Kunden nicht mehr zu erreichen, so die Stadt Goch in einer Pressemitteilung. Hier soll das Energieversorgerportal für Abhilfe sorgen, denn bei der Bewertung steht der Preis zwar mit 80 Prozent im Mittelpunkt, es werden aber auch Kriterien wie Verbraucherfreundlichkeit, Servicequalität und regionales Engagement bewertet und das Siegel wird nur an Versorger vergeben, die den hohen Ansprüchen des Energieverbraucherportals genügen. Laut Aussage des Energieverbraucherportals zeichnen es Versorger mit stimmigen Preis-Leistungspaket aus, denen man vertrauen kann.

Stadtwerke Geschäftsführer Carlo Marks: "Wir haben uns neben den Sparten Strom und Erdgas auch für die Sparte Wasser bewerten lassen und wurden jetzt in allen drei Sparten als Top-Lokalversorger ausgezeichnet. Die Auszeichnung macht uns stolz, denn sie zeigt uns, dass wir den richtigen Weg beschreiten. "

Bei Fragen zu der Auszeichnung oder den Angeboten der Stadtwerke Goch steht das Serviceteam gerne zur Verfügung. Zu erreichen ist das Serviceteam an der Klever Straße 26-28 in Goch, telefonisch unter 02823 93100 oder per E-Mail unter info@stadtwerke-goch.de.

Quelle: RP