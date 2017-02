Goch: Straßensperrungen an den Karnevalstagen

Die Höhepunkte der Karnevalssession rücken näher. Am Samstag, 25 Februar, wollen Prinz Johannes IV. und Prinzessin Lisa I. das Rathaus erobern und Bürgermeister Ulrich Knickrehm den Schlüssel abluchsen.

Zwei Tage später wird sich der Rosenmontagszug durch die Innenstadt schlängeln. An beiden Tagen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in der gesamten Innenstadt. Zum Rathaussturm ziehen die Karnevalisten am Samstagvormittag vom Festzelt an der Mühlenstraße durch die Innenstadt zum Rathaus.

Gegen 11.11 Uhr wird das Programm auf den Bühnen am Markt beginnen. Der Rosenmontagszug beginnt um 14.11 Uhr. Die Innenstadt ist bis etwa 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Nierswelle an der Bahnhofstraße sowie der Bereich rund um Susmühle und Susbrücke werden auch für Fußgänger gesperrt sein.

