Goch: Streetfood-Festival lockt nach Goch

Der Name für Poutine soll ursprünglich aus dem Französischen kommen und wörtlich übersetzt für eine ziemlich große Schweinerei stehen. Und ehrlich gesagt sehen die Pommes mit Bratensoße manchmal eben auch genau so aus: nach einer ziemlich großen Schweinerei. Schmecken soll es ausgezeichnet - vor allem für jene, die es etwas deftiger mögen. Und das kanadische Leibgericht ist nur eine von vielen Streetfood-Spezialitäten, die es am kommenden Wochenende auf dem Gocher Markt zu probieren gibt.

"Wir haben 21 Anbieter aus ganz Deutschland versammelt", sagt Stadtsprecher Torsten Matenaers. "Damit haben wir jede Ecke des Marktplatzes gefüllt. Mehr ging nicht - und mehr wird es auch im nächsten Jahr nicht werden", sagt er. Denn soviel steht jetzt schon fest: Die Nachfrage beim Publikum wie bei den Anbietern war so groß, dass es am ersten Märzwochenende 2019 die dritte Ausgabe des Gocher Streetfood Frühlings geben wird. Gehe es nur nach den Anfragen, hätte man auch doppelt so viele Anbieter auffahren können, sagt Matenaers. "Wir wollten uns aber bewusst auf dem Marktplatz konzentrieren", sagt Matenaers, der einen Tipp für alle Anbieter hat, die im kommenden Jahr dabei sein möchte: "Im Herbst laufen die Planungen, dann sollte man sein Interesse angemeldet haben."

Kulinarisch ist die Palette auch in diesem Jahr schon groß. "Wer an den klassischen Imbiss denkt, ist schnell bei Currywurst-Pommes. Das tolle am Streetfood ist aber, das sich die Szene immer wieder neu erfindet", sagt Matenaers. Und so haben es im Vergleich zum vergangenen Jahr auch einige Neuheiten nach Goch geschafft. Wie die sogenannten Tater Tots aus den Vereinigten Staaten. Dabei handelt es sich um frittierte Kartoffelbällchen. "Aber nicht einfach nur um Kroketten", sagt Matenaers. Denn auf die Füllung kommt es an.

Und auch Kindheitsträume können auf dem Marktplatz wahr werden, denn es gibt Cookie-Dough, also Keksteig. "So wie früher bei Oma, nur dass man damals immer Bauchschmerzen bekommen hat", sagt Matenaers. Genau das zu vermeiden, darauf achten die findigen Macher des Teigs im Schälchen, zu dem es dann Obst oder Obstpüree gibt, natürlich. Lokalmatator in diesem Jahr ist übrigens wieder das Lecker Mobil aus Goch mit deftigen Eintöpfen.

Bei Streetfood denken viele nach wie vor an Fleisch - Burger, Würste, Pulled Pork. Und natürlich gibt es auch davon reichlich in Goch. Aber nicht nur: Am Stand des Veggiewerks gibt es ausschließlich vegane Produkte. "Und auch viele andere Anbieter haben mittlerweile ein vegetarisches oder veganes Gericht im Programm", sagt Matenaers. Der ist mittlerweile übrigens zum richtigen Streetfood-Fan geworden, hat doch die Veranstaltung in Goch einen entscheidenden Unterschied zu vielen anderen: Es steckt keine Agentur dahinMEURter. "Das Gocher Stadtmarketing und die Anbieter, sonst nichts. So können wir uns genau aussuchen, wer kommt, und auf die richtige Mischung achten", sagt Matenaers.

Der Gocher Streetfood Frühling hat Samstag von 12 bis 22 und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Quelle: RP