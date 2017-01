Uedem: Uedem kämpft für Glasfaser-Verlegung

Die Mitglieder des Glasfaser-Stammtisches Uedem wollen schnelleres Internet für ihre Gemeinde. Damit die Verbindung über eine Glasfaser-Leitung in die Häuser kommt, brauchen sie die Zustimmung der Bevölkerung. Von Sabrina Peters

Die Tochter schaut eine Serie auf ihrem PC, der Sohn den aktuellen Sport im Livestream und die Eltern arbeiten im Home-Office übers Internet an ihren neuesten Projekten. Dieses (oder ein ähnliches) Szenario betrifft mittlerweile viele Haushalte. Allerdings bedarf es dazu einer beständigen und vor allem guten Verbindung ins Internet.

In der Gemeinde Uedem und seinen Ortsteilen Uedemerbruch sowie Keppeln hapert es daran jedoch oftmals. Grund dafür ist eine für die heutige Zeit zu schlechte Leitung, welche die für den Verbraucher (meistens) am Ende drahtlose Internet-Verbindung in die Wohnhäuser bringt. In der Gemeinde Uedem besteht diese Leitung derzeit noch zumeist aus Kupferkabeln. Das soll sich ändern. Der Glasfaser-Stammtisch Uedem möchte, dass künftig das Internet über eine Glasfaser-Leitung in die Wohnhäuser gelangt. Bis zum 6. Februar müssen dazu 40 Prozent der Haushalte mitmachen. Um genügend Bürger zu erreichen und zu informieren, bietet der Stammtisch am kommenden Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Uedemer Bürgerhaus einen Info-Abend an.

Denn das Thema liegt den Mitgliedern des Stammtisches sehr am Herzen. Seit Wochen werben sie für die Glasfasern. "Es geht da um mehr. Home Office wird ohne diese Technologie künftig kaum möglich sein", meint Markus Bremers, einer der Initiatoren des Uedemer Glasfaser-Stammtisches.

Grund dafür seien die immer größer werdenden Dateien, die etwa per Mail im Internet umhergeschickt werden. Tritt das eingangs beschriebene Szenario ein, komme selbst eine VDSL-Leitung, die bis zu 50 Mbit/Sekunde übertragen kann, an ihre Grenzen. Eine DSL-Leitung (bis zu 16 Mbit/Sekunde) sei schon viel eher überlastet. Mit der Glasfaser können hingegen nahezu unbegrenzt Daten aufgenommen und mit Lichtgeschwindigkeit versendet werden, wie Informationstechniker-Meister Michael Haven bestätigt. Auch er setzt sich deshalb für die schnelleren Leitungen ein, die bis in die Häuser verlegt werden müssten.

Selbst für die Anwohner, die im mit etwas besserem Internet ausgestattetem Uedemer Kerngebiet leben, sei eine solche Aufrüstung interessant. "Jetzt können sie sich vielleicht noch nicht vorstellen, dass sie noch schnelleres Internet benötigen. Aber die Technologie geht in den nächsten Jahren weiter", sagt Bremers. Das Internet werde auch im alltäglichen Leben immer präsenter. Deshalb setzt sich auch Uedems Bürgermeister Rainer Weber für dieses Thema ein. Er sieht vor allem Uedemerbruch und Keppeln auf einem guten Weg, die 40-Prozent-Marke zu überbieten und fügt an: "Wenn man es nicht für sich macht, soll man an seine Nächsten denken, ob sie es vielleicht brauchen". Weitere Infos unter www.glasfaser-uedem.de.

Quelle: RP