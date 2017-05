Uedem: Uedemer Wehr feiert 125. Geburtstag

Das Festjahr beginnt mit einer Ausstellung in der Hohen Mühle.

Am kommenden Sonntag, 7. Mai, startet die Freiwillige Feuerwehr Uedem offiziell in ihr Jubeljahr. Seit 125 Jahren besteht die Gruppe und seit 125 Jahren hat sie sich zum Ziel gesetzt, Menschenleben zu retten.

Was ihr dabei im Laufe der Jahrzehnte widerfahren ist und wie sich der Alltag der Blauröcke verändert hat, das zeigen die Mitglieder ab dem kommenden Wochenende in einer Ausstellung.

"Unter dem Motto ,Retten, Löschen, Schützen, Bergen im Wandel der Zeit' möchten wir allen interessierten Besuchern der Ausstellung den Werdegang der Freiwilligen Feuerwehr Uedem und die technischen Änderungen in der Feuerwehr näher bringen", heißt es in der Einladung. Zu sehen gibt es dementsprechend historische Ausrüstungsgegenstände, begleitet wird die Ausstellung von Feuerwehr-Kameraden.

Eröffnung ist am kommenden Samstag, 7. Mai, um 11 Uhr. Zu sehen sind die Exponate in der Hohen Mühle dann jeweils samstags und sonntags (noch bis zum 28. Mai) immer in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr.

Quelle: RP