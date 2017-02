Goch: Umjubelte IPK-Sitzungen im Hotel Auler

Die Pfalzdorfer Karnevalisten feierten zunächst die Prunk- und Kostümsitzung, tags darauf stand die traditionelle Sitzung 50+ auf dem Programm. Mit Bütten und Tänzen überzeugten die Akteure auf der Bühne.

Am Samstagabend lud die IPK Pfalzdorf ein auf das Kreuzfahrtschiff "MS Tophofen" zur großen Prunk- und Kostümsitzung. Pünktlich um 19.11 Uhr zog der Elferrat der IPK mit den Sitzungspräsidenten Thomas Hagt und Oliver Heike und dem Fanfarenzug Pfalzdorf in den festlich geschmückten Saal im Hotel Auler. Der Fanfarenzug stimmte das Publikum auf den Abend ein, bevor die "Matrosinnen" der IPK-Bambinis das Motto in ihrem Showtanz präsentierten.

Die erste Bütt des Abends lieferten Lukas und Marko, die von ihren Abenteuern mit dem anderen Geschlecht in der Kneipe erzählten. Nach dem tollen Gardetanz der IPK-Minis sang K6 Lieder zum Feiern und Schunkeln. Die Musiker waren noch nicht ganz von der Bühne, da ertönten schon die Trommeln des Gocher Musikvereins, welche die Ankunft der Gocher Prinzengarde mit den Funken und Gardisten der Vrouwenpoort und dem Prinzenpaar Lisa I. und Johannes IV. verkündete. Als Überraschung des Abends zeigten nicht nur die Funken ihr Können, auch die Prinzessin legte in ihrem Kleid eine spontane Roll'n'Roll Nummer ein.

Nach dem Prinzenpaar folgte die Bütt von Ute und Ernst Vereschild, die ihren 30. Hochzeitstag im Restaurant der IPK verbrachten. Die IPK Funkengarde präsentierte ihren Gardetanz bevor dann Tön von "Tön und Hanni" seine Bütt präsentierte. Der letzte Gardetanz des Abends gehörte den IPK Teenies, die in großer Gruppe mit 20 Tänzerinnen die Bühne zum Beben brachten. Nach den zwei Paparazzi folgte eine wilde Verbrecherjagd. Die IPK-Funken zeigten in ihrem Showtanz einen Gefängnisausbruch. Traditionell den letzten Programmpunkt bildete die Playbackshow der IPK-Gardisten, seit dem Jahr 2016 bekannt als "Pfalzdorfer Herzbuben", die als Matrosen den Saal zum Kochen brachten. So konnte Sitzungspräsident Thomas Hagt nach einem fünfstündigen Marathon der guten Laune die Sitzung schließen.

Am Sonntag fand bei der IPK Pfalzdorf im Hotel Auler dann die traditionelle 50+-Sitzung statt. Bei Kaffee und Kuchen präsentierte Sitzungspräsident Thomas Hagt vier Stunden voller Tänze, Bütten und Lieder unter dem Motto "Als Matrosen ohe sticht die IPK in See!". Der Elferrat der IPK-Gardisten wurde wieder tatkräftig von den Kindern der IPK unterstützt. Die mit einmarschierten Musiker des Fanfarenzugs spielten zum Auftakt der Veranstaltung Karnevalslieder vom "Kölsche Mädche" bis zum "Kölsche Jung".

Der erste Tanz des Tages wurde dargeboten von den Bambinis der IPK in ihren Matrosenoutfits und wurde natürlich speziell von ihren Großeltern im Publikum gefeiert. Nachdem die Bütt von Lukas und Marko aus Keppeln aus Lachern und Gesang präsentiert wurde, folgte der Gardetanz der IPK-Minis. Das K6 heizte dann dem Publikum ein mit "4711" und grüßte alle Marias im Saal mit "Leev Marie".

Nach der Musikeinlage betrat das Prinzenpaar der Stadt Goch, Prinz Johannes IV. und Prinzessin Lisa I., die Bühne mit dem Gocher Musikverein und ihrer Garde der Vrouwenpoort, die von ihren Minis begleitet wurde. So konnten nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Vrouwenpoort-Funken ihren Gardetanz zeigen. Die Bütt von Ute und Ernst Vereschild zeigte die Tücken des Alltags, wenn Paare schon lang verheiratet sind. Eingerahmt wurde die Bütt von den Gardetänzen der IPK-Funken und IPK-Teenies. Die Trommeln der Tanz- und Reitergarde kündigten den nächsten Auftritt an. Auch die Reiter ließen es sich nicht nehmen, ihren Gardetanz zum Besten zu geben. Der tolle Nachmittag wurde abgeschlossen mit zwei Showtänzen. Die IPK-Funken und die Pfalzdorfer Herzbuben bildeten das große Finale und hüllten den Saal in einen Konfettiregen.

