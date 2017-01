später lesen Mülltonne in Goch in Flammen Verdächtige nach neuer Brandstiftung gefasst FOTO: SCHULMANN Teilen

Nach einer Reihe von Brandstiftungen vernimmt die Polizei am Samstag zwei Tatverdächtige. Sie gerieten ins Visier, als in der Nacht erneut eine Mülltonne in Brand gesteckt wurde.

