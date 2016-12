Goch/Kaarst: Vermisster 57-Jähriger wieder aufgetaucht

Der als vermisst gemeldete 57-jährige Mann ist wieder da. Er war zuletzt am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle auf der Voßheiderstraße vor dem Gocher Krankenhaus gesehen worden.

Da er an einer demenzähnlichen Krankheit leidet, gilt er als orientierungslos und so meldete sich das Pflegeheim in Bedburg-Hau, in dem der Mann wohnt, bei der Polizei. Am Freitag gegen 4.45 Uhr war der Polizei in Kaarst dann eine verdächtige Person gemeldet worden. Wie sich später herausstellte, war diese Person der vermisste 57-Jährige aus Goch beziehungsweise Bedburg-Hau. Er saß vor einem Haus auf einer Bank und war deutlich unterkühlt. Vorsorglich wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

(miba)