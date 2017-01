Goch: VHS-Programm: Dauerthema Sprachkurse

Der VHS-Zweckverband Goch ist ab sofort offiziell "Integrationsträger". Zum neuen Programm gehören "Webinare". Von Antje Thimm

"Bildung vernetzt" - mit diesem Titel für das neue Programmheft weist der Volkshochschul - Zweckverband Goch auf die Vielzahl der Bedeutungen des heutzutage oft verwendeten Begriffs "Vernetzung". "Kultur geht nicht ohne Vernetzung", sagt VHS-Leiter Theo Reintjes und nennt die vielfältige Zusammenarbeit mit Familienzentren, Volkshochschulen anderer Gemeinden, Hochschulen, Museen und vielen anderen Institutionen, die sich für Bildung und Kultur einsetzen. Das Programm für das beginnende Halbjahr mit rund 400 Kursen und 7000 geplanten Unterrichtsstunden liegt bereits in allen öffentlichen Einrichtungen bereit.

Wie Theo Reintjes mitteilt, sind Sprachkurse für Flüchtlinge nach wie vor ein großes Thema. Seit diesem Monat sei der VHS-Zweckverband Goch offiziell anerkannter "Integrationsträger" und werde neben dem normalen VHS-Angebot im Frühjahr sechs weitere Integrationskurse anbieten. Hierzu sei auch der Dozenten-Pool erweitert worden. Fortbildungen seien nicht nur für die Lehrkräfte, sondern auch für das Verwaltungspersonal erforderlich. Hierzu nutze die VHS das bundesweite Netzwerk BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), denn "Netzwerke sind unverzichtbar".

"Trotz der Flüchtlingsproblematik ist unser übriges Kursangebot nicht geschmälert, es ist vielfältig und umfangreich wie immer", betont Theo Reintjes. Aus dem Fachbereich "Kulturelle Bildung und Kreativität" hebt Fachbereichsleiterin Daniela Gust Museumsfahrten zu Sonderausstellungen hervor. Die VHS kooperiert dabei mit Museen in ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Am 1. April geht es zur Otto Dix Ausstellung im K20 am Grabbeplatz in Düsseldorf. "Im 500. Jahr der Reformation kommen wir auch an Luther nicht vorbei", sagt Daniela Gust und verweist auf die Fahrt zum Düsseldorfer Museum Kunstpalast, wo eine Sonderausstellung über Lucas Cranach den Älteren, einem Weggefährten Luthers, zu sehen ist. In Kooperation mit dem Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer wird ein Bildvortrag mit Akkordeonbegleitung zu Meisterwerken der Spanischen Kunst zu sehen und zu hören sein. Wie Daniela Gust mitteilt, sind im Kreativbereich zurzeit Kurse zur Fotografie sehr beliebt. Hierzu gibt es Workshops zur Reise- und Portrait-Fotografie. Eine dreitägige Sommermalschule bietet fachkundige Anleitung in Acrylmalerei.

Neu im Programm sind "Webinare" - so heißen Livezuschaltungen über das Internet zu besonderen Vorträgen zum Beispiel an Universitäten. Wie Theo Reintjes erklärt, verfolgen die Teilnehmer gemeinsam in der Begegnungsstätte Kevelaer auf einem Bildschirm die jeweilige Veranstaltung. Angeboten werden drei Themen zu psychosomatischen Erkrankungen: Essstörungen, Phobien, chronischer Schmerz und Depression/Burnout. Weil diese Form der Veranstaltung ein Pilotversuch ist, ist die Teilnahme gebührenfrei.

Im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets, in dem die Menschen sich hauptsächlich am heimischen Bildschirm informieren und oft auch lernen, finden Theo Reintjes und Daniela Gust nach wie vor den klassischen Unterricht unverzichtbar. "Man besucht einen Kurs auch, um sich mit den anderen Teilnehmern über die Themen auszutauschen, das ist auch eine Art Vernetzung", sagt Daniela Gust und verweist noch einmal auf den Titel des neuen Programms. "Vernetzung und Austausch sind Urbausteine der Bildung", ergänzt Reintjes.

Anmeldungen werden ab sofort schriftlich, telefonisch, persönlich oder per Mail an info@vhs-goch.de" entgegen genommen. Die Kurse finden in verschiedenen Räumen der vier Träger-Kommunen Goch, Uedem, Weeze und Kevelaer statt.

Quelle: RP