Goch: Viel zu tun für den neuen Stadtbaurat

Die Baustellen sind ihm bekannt, aber Lösungen für Problembereiche wie die Melatenstraße oder das Arreal der ehemalige Standortverwaltung hat Dominik Bolinski noch nicht. Idee eines Integrierten Handlungskonzepts. Von Anja Settnik

Ja, er habe sich schon recht gut eingelebt, und die Kollegen samt Stadtspitze seien sehr nett. In Goch könne man sich wohlfühlen, befindet Dominik Bulinski, der neue Stadtbaurat. Gerade die Innenstadt mit ihren Einkaufsmöglichkeiten gefalle ihm gut, diese Wahrnehmung hat sich offenbar seit Juli vergangenen Jahres, als der neu gewählte Baurat sich erstmals offiziell äußerte, nicht geändert. Allerdings sind die Erwartungen an den leitenden Mitarbeiter gestiegen, weshalb die RP zum Ende des Jahres wissen wollte, was er denn inzwischen so angestoßen habe.

Zentrales Thema ist natürlich die Bebauung des Reichswaldkasernen-Geländes. Der Bebauungsplan Goch Nr. 47 - Teil B - wurde gerade geändert: In den zuständigen Gremien wurde beschlossen, die Rechtsgrundlage für die Verlängerung der im Teil A (wo bereits gebaut wird) festgesetzten Erschließungsstraße bis zum Emmericher Weg und die Erweiterung im nördlichen Bereich festzulegen. Die öffentliche Bekanntmachung wird bald erfolgen. Die Grundstücke sind noch nicht zugeschnitten. Aus dem Pool der Bewerber, die zum Teil seit Jahren in Wartestellung sind, würden sicherlich viele ernsthafte Interessenten berücksichtigt. "Ich weiß, dass massig Gespräche geführt werden", sagt dazu auch Stadtsprecher Torsten Matenaers.

FOTO: EVERS

FOTO: EVERS

Ein ganz anderes Thema, für eine Vielzahl Bürger persönlich womöglich noch wichtiger: der Breitbandausbau. "Der Kreis Kleve hat ja einen Koordinator eingestellt, der bis 2018 Fördermittel von Bund und Land in den Kreis ziehen soll", erklärt Bulinski. Die Förderanträge müssten bis Ende Februar 2017 gestellt sein, sofern der Rat entsprechend beschließe. Wenn es zu einer Ausschreibung kommt, können sich verschiedene Unternehmen um den Auftrag fürs schnelle Internet-Netz bewerben. Eine weitere Idee des Beigeordneten (in vielen Nachbarkommunen schon umgesetzt): "Ich werde der Politik vorschlagen, dass sich Goch für ein Integriertes Handlungskonzept einsetzt." Damit ist ein systematisch gesteuertes Entwicklungskonzept gemeint, für das es erhebliche Städtebaufördermittel gibt - allerdings müssen die Kommunen auch selbst einiges investieren. Stadtentwicklung sollte für einen Stadtbaurat das Oberthema sein. Bulinski, der zurzeit noch ohne Anhang in Goch lebt, schaut sich seine neue Heimat von einer Wohnung an der Vossstraße aus an. "Mein Auto steht auf der Parkpalette, das ist sehr praktisch", sagt der 37-Jährige. So wie er selbst es prima findet, nahe aller Versorgungseinrichtungen zu wohnen, ist er überzeugt, dass sich künftig mehr junge Leute Richtung Kerngebiet orientieren. Was bekanntlich auch landesplanerisch gewünscht ist, um den Flächenverbrauch zu stoppen.

Um "Flächen" soll sich auch der Flächenpool NRW kümmern, bei dem Goch im dritten Anlauf berücksichtigt wurde. Bekanntlich soll versucht werden, Lösungen für Problembereiche wie die Melatenstraße mit ihren leerstehenden Wohnblocks zu finden. Gespräche seien allerdings, sagt Bulinski, mit der Agentur, die sich um die Moderation zwischen Kommune und Eigentümern kümmern soll, noch nicht geführt worden. "Die Stadt ist aber nicht untätig", versichert Matenaers, zumal auch die Feuerwehr, die dort immer wieder mit Brandstiftungen zu tun hat, sehr froh wäre, wenn eine Lösung gefunden würde.

Ein "Filetstück" am Rande der Innenstadt sei das Gelände der ehemaligen Standortverwaltung. Auch für diesen Bereich kann die Stadt aber noch nicht sagen, mit welcher Entwicklung dort zu rechnen sei. Nach jahrelanger Auseinandersetzung mit dem auswärtigen Eigentümer der Fläche sei man froh, dass zumindest die Altgebäude abgerissen seien und niemanden mehr verletzten könnten. Zwischen der Post an der Brückenstraße und der Reiscopstraße liegt nun eine große Fläche brach. Dort aufgehängte Plakate, die für Eigentumswohnungen werben, haben mit Plänen für diesen Bereich (leider) nichts zu tun.

Quelle: RP