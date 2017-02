Goch: Von Meerjungfrauen bis Merlin

400 begeisterte Narren, mehr als 250 Akteure, 6 Stunden Programm: Kostümsitzung der Feuerwehr Goch

19.11 Uhr entzündete Sitzungspräsident Ingo Matenaers, begleitet von Spielmannszug, Musikzug, Elferrat sowie den Tanzgarden ein Feuer, das die nächsten sechs Stunden lichterloh brennen sollte. Die Bambinis der KFG tanzten sich als kleine Meerjungfrauen in die Herzen des Publikums! In zauberhaften, selbstgenähten Kostümen nahmen die 19 jungen Damen zwischen 3 und 6 das Publikum mit in ihre Unterwasserwelt und übergaben danach an Feuerwehrmann Mike - Gardist der Prinzengarde 2018 und Feuerwehrkamerad aus Uedem. Er absolvierte seinen Auftritt als "Eisbrecher" mit Bravour. Wen wundert´s, wenn ein gutaussehender Mann nicht nur durch Witz, sondern auch durch Perfektion am Saxophon überzeugen kann !

Mit einem tollen Gardemarsch, gespickt mit Radschlägen, Hebefiguren und Spagat, zeigten die 6 Jahre bis 11 Jahre alten Minis ihr ganzes Können. Das Publikum war begeistert vom Können der 25 Mädchen!

Aus dem Ruhrgebiet angereiste Gäste hatten die Feuerwehr-Narren auch noch nicht auf ihrer Sitzung. Willi Kowalsky, 94-jähriger Charmeur und Playboy und seine "rechte Hand" Bauchredner Merlin, hatten es sich nicht nehmen lassen, aus Gelsenkirchen anzureisen. Danach enterten Piraten die Bühne! Erklärtes Ziel: Das Narrenzepter von Prinz Poldi und seiner Lieblichkeit Prinzessin Lisa. Aber wie das bei der Feuerwehr nun mal so ist: es wird lieber gefeiert als gemeutert und so gaben die Piraten der Mittleren Tanzgarde recht bald auf und überzeugten - statt durch Beute - dann doch lieber durch eine tolle Choreographie und mit viel Charme!

Hilla Heien, seit Jahren Stammgast, ließ nicht nur die Hüllen fallen - sie kam als Feuerwehrfrau und ging im Dirndl - sondern erfreute die Narren wieder einmal mehr mit ihrem Showtalent! Das taten auch die Feuerfunken mit ihrem Marsch! Eine fehlerfreie Leistung durch 100-prozentigen Einsatz und das, obwohl man in diesem Jahr - verletzungstechnisch - vom Pech verfolgt ist. Derart aufgeheizt, begrüßten die Gocher die Kleefse Tön, die erst nach etlichen Zugaben wieder eine Chance hatten, von der Bühne zu gehen! Heiß wurde es mit den Jungs vom Männerballett: "Die Prominente Koch aus Goch" kochte auf voller Flamme ein besonders großes Suppenhuhn. Der Höhepunkt einer jeden Sitzung folgte direkt im Anschluss: Das Gocher Prinzenpaar Johannes und Lisa von der Vrouwenpoort, nebst Garde und Gocher Musikverein, zogen durch ein Spalier aus Feuerwehrschläuchen ein. Der Prinz ist aktiver Feuerwehrmann. Und wer es sich nicht nehmen lässt, trotz seiner Verpflichtungen als Prinz noch nächtens an Einsätzen teilzunehmen, der hat eine Begrüßung der besonderen Art durch die Kameraden mehr als verdient!

In den Knast ging es für die Feuerfunken mit ihrem Showtanz! Als Diamantendiebe heizten sie dem Publikum mächtig ein und schafften es schlussendlich doch noch zu flüchten! Zum großen Finale wurden bei der Playbackshow noch mal alle Register gezogen!

Fazit des Abends: kaum benutze Stühle, glückliche Akteure und ein sensationelles Publikum, das trotz des um über eine Stunde überzogenen Programms bis zur letzten Minuten feierte, als wenn es kein Morgen gibt!

Quelle: RP