Goch: Vorlesepaten laden in die Gocher Stadtbücherei

Vorlesepaten laden in die Gocher Stadtbücherei

Am Freitag, 5. Mai, lesen die Vorlesepaten Gisela Conrads und Ursula van de Linde jeweils um 15 Uhr und um 15.45 Uhr aus dem Bilderbuch "Ein Punkt für Manni" für Kinder von 3 bis 5 Jahren vor.

Zum Inhalt: Manni, der kleine Marienkäfer, bringt normalerweise nur Glück. Doch eines Tages geht überall alles schief: Der Bäuerin fallen die Eier runter, die Jungs schießen den Ball nicht ins Tor, sondern in den Bach, und das Schwein bleibt mit dem Kopf im Einer stecken. Manni ist völlig verzweifelt. Doch seine Freunde erkennen sofort, dass er einen seiner Glückspunkte verloren hat und lassen sich eine Menge einfallen, um ihm zu helfen.

Am Freitag, 12. Mai, liest Conrads um 16 Uhr aus dem Bilderbuch "Gustav jagt den Blumendieb" vor. Die Geschichte ist für Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren geeignet.

Zum Inhalt: Gustav, der Gartenzwerg, stellt eines Tages fest, dass er bestohlen wurde. Sechs der sorgsam gezüchteten, rosafarbenen Nelken aus Gustavs Blumengarten sind verschwunden. Aber nicht nur das: Auch die Punkte des Marienkäfers wurden geklaut und der Hase erzählt ebenfalls von schlimmen, nein, gemeinen Klauereien. Bewaffnet mit Lupe und Wasserpistole begibt sich Gustav auf die Jagd nach dem Räuber. Doch als der Dieb schließlich gefunden wird, verfliegt aller Ärger im Nu, denn der Übeltäter versucht auf seine Weise den Schaden bei den dreien wiedergutzumachen.

Ein Bilderbuchkino der besonderen Art beginnt am Freitag, 19. Mai, um 16 Uhr in der Gocher Stadtbücherei. Es wird für alle Kinder ab 5 Jahren eine Geschichte auf Deutsch und auf Französisch vorgelesen. Sophie Lorang wird in ihrer Muttersprache Französisch aus dem beliebten Bilderbuchklassiker "Trois amis"/ "Freunde" von Helme Heine vorlesen. Die deutsche Version wird von Vorlesepatin Brigitte Motzki erzählt.

Zum Inhalt: Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar zählen zu den unsterblichen Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und Tiefen des Lebens meistert, denn richtige Freunde sind unbesiegbar.

Eintrittskarten gibt es wie immer kostenlos nur vorab in der Stadtbücherei Goch.

Quelle: RP