Uedem: Weber: Gewerbesteuer-Erhöhung kommt

Etwa drei Dutzend Interessierte begrüßte Bürgermeister Rainer Weber beim Unternehmerfrühstück zum Thema Breitband im Bürgerhaus. Sein Fazit: Spätestens im nächsten Jahr wird den schlechten Breitband-Qualitäten in Uedem der Kampf angesagt, dürften die Tiefbauer das öffentliche Bild noch mehr bestimmen als schon zur Stunde der Fall. "Die Steigerung von Breitband-Qualität ist klassische Wirtschafts- und Standortförderung", so Weber. Und jeder neue Quadratmeter Gewerbefläche an der Molkereistraße - hier wird es bald wieder 70.

000 Quadratmeter geben - wird auf jeden Fall mit Glasfaser ausgerüstet sein. Gut 300.000 Euro wird sich die Gemeinde das Ausmärzen der weißen Flecken im Außenbereich in naher Zukunft kosten lassen, neun Mal so viel werden nach Antragstellung durch den Kreis Kleve und seine WfG Land und Bund in die Infrastruktur Uedems investieren. Die Deutsche Telekom, von der die Kreis-WfG Uwe Abels eingeladen hatte, wird alle 29 Verteilerkästen in Uedem, Keppeln und Kervenheim auf neuesten technischen Stand bringen.

4200 Uedemer und Kervenheimer Haushalte sollen es nach Ansicht Abels sein, die dann eine Leistung von bis zu 100 Mbit/s genießen. Thomas Pantazidis, der Referent der Deutschen Glasfaser, dankte zunächst den Gewerbetreibenden für die bislang geleisteten Unterschriften. Ab sofort werde man erste Zeichen für den Ausbau geboten bekommen, und zwar durch Setzen der Hauptverteiler. Sowohl Bürgermeister Rainer Weber wie Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers ließen auch einen Blick in die statistischen Zahlenwerte von Gemeinde und Kreis zu.

Sowohl die 2671 Beschäftigten in der Gemeinde Uedem wie auch die 96.046 im Kreisgebiet bedeuteten ein Allzeit-Hoch. Kuypers gratulierte zum Interkommunalen Radweg-Projekt "Boxteler Bahn" - gemeinsam mit den Nachbarn aus Sonsbeck und Xanten. 45 Interessenten, so der erste Bürger, gebe es zur Stunde für weitere Wohnbauflächen in der Gemeinde. Auch für die sieben Hektar neuen Gewerbegrunds sind erste Reservierungen vorgenommen, wie die Uedemer Wirtschaftsförderin Kati Petersen bestätigte.

Somit machte nur ein Nebensatz des Bürgermeisters nachdenklich: Die Gemeinde Uedem wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Fehlbetrag im Haushalt in einer Größenordnung von 1,9 Millionen Euro ausgleichen müssen. "Wir werden an einer angemessenen Erhöhung der Gewerbesteuer nicht vorbeikommen", so Weber.

Quelle: RP