Goch: Weihbischof nimmt Abschied in der Marienbasilika

In der Marienbasilika des Wallfahrtsortes Kevelaer feierte er 2010 seine erste Messe als Weihbischof. Am gleichen Ort hat Wilfried Theising seinen letzten Gottesdienst als Weihbischof der Region zelebriert. Im Beisein der Kreisdechanten Johannes Mecking aus Kleve und Stefan Sühling aus Wesel, Domkapitular Rolf Lohmann sowie von zahlreichen Priestern aus der Region verabschiedete sich Theising von den Menschen am Niederrhein.

"Ich danke Ihnen für das, was wir gemeinsam in den vergangenen Jahren erlebt haben. Es waren wunderschöne Jahre, eine Zeit, die ich tief in mein Herz eingeschrieben habe", wandte sich Theising an die Gläubigen in der vollbesetzten Basilika. In seiner Predigt hob Weihbischof Theising Kevelaers Bedeutung für sich persönlich und für die Menschen im Bistum Münster hervor. "Wer einmal von Kevelaer angezogen worden ist, der kommt von diesem Ort gar nicht wieder los", sagte er. Oft habe ihn der dienstliche Weg nach Kevelaer geführt. "Das ist mir nicht schwer gefallen, weil ich diesem Ort sehr verbunden bin", betonte er. Kevelaer sei besonders, "weil wir hier die Erfahrung machen, dass wir geliebt werden."

In Anlehnung daran hob der Weihbischof den Satz "Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe" aus dem Evangelium des Tageshochfestes "Taufe des Herrn" hervor. "Ein wunderbarer Satz für unser Leben; wir dürfen fest daran glauben, dass dieser Zuspruch uns allen gilt", sagte Theising. Durch die Taufe wolle Jesus sich solidarisch mit den Menschen zeigen und ein Zeichen seiner Liebe zu den Menschen setzen.

Der Weihbischof betonte, dass es Orte wie Kevelaer brauche, an denen die Zusage der Liebe Gottes immer wieder neu erfahrbar werde. In dem Kind, das Maria in den Armen halte, werde die Liebe Gottes für alle Menschen sichtbar. Theising versicherte, dass er diesen Ort auch künftig aufsuchen werde, "weil ich hier die tiefe Erfahrung gemacht habe, dass ich geliebt werde, weil ich hier die Kraft und den Segen Gottes empfange."

Kevelaer verbinde die Menschen des gesamten Bistums und darüber hinaus miteinander. "Ich hoffe, dass dieser Ort auch uns in Zukunft miteinander verbunden sein lässt", wünschte er sich. Am Schluss des festlichen Gottesdienstes, den die Basilikamusik mit Chor und Orchester musikalisch gestaltete, dankten zwei ehrenamtliche Vertreter dem Weihbischof für seinen Dienst am Niederrhein. Conny Graßhoff aus Sevelen sowie Edmund Raadts aus Kleve überreichten Theising einen Präsentkorb mit regionalen Produkten. "Vielleicht hat der Korb einiges zu bieten für die Fahrt von Vechta an den Niederrhein, wo wir Sie gerne wiedersehen!" Zahlreiche Niederrheiner hatten zuvor bei einem Stehempfang die Gelegenheit genutzt, sich persönlich zu verabschieden.

Quelle: RP