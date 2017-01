später lesen Goch Wieder Mülltonnen in Flammen FOTO: schul FOTO: schul Teilen

Und wieder musste die Feuerwehr der Stadt Goch ausrücken, um Mülltonnenbrände zu löschen. Wie die Polizei des Kreises Kleve mitteilte, waren am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr zwei Restmülltonnen an der Leni-Valk-Straße in Brand geraten. Eine war an einer Garage neben einer Doppelhaushälfte, eine zweite an der Gebäudeseite eines Mehrfamilienhauses abgestellt worden.