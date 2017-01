Goch: Willi Girmes holt "Die Räuber" nach Goch

Mit neuen Sponsoren und bewährtem Konzept lädt Entertainer und Musiker Girmes wieder zur Schlagerparty in die Flughalle Asperden. Auftreten werden neben dem Gastgeber die "Gebroeders KO", Viktoria Kern Von Antje Thimm

Neues Design, neue Sponsoren aber ein altbekanntes Erfolgskonzept, das einen Namen trägt, der nicht nur in Goch stadtbekannt ist: Willi Girmes, Schlagersänger und Entertainer aus Asperden. Am 1. April findet wieder "Willis Schlagerparty" in der Flugzeughalle Asperden statt. "Kein Aprilscherz", lacht Veranstalter und Eventmanager von der Firma abaculus Georg van den Höövel. Er rechnet mit etwa 1000 Besuchern. "Unsere holländischen Nachbarn lieben den deutschen Schlager", sagt Willi Girmes und setzt auf viele Gäste von jenseits der Grenze.

"Schatje, mag ik je foto?"

Man habe das niederländische Popduo "Gebroeders KO" für einen Auftritt in der Flugzeughalle gewinnen können. Einige ihrer Hits hatten als deutsche Cover-Versionen auch in Deutschland Verkaufserfolge, darunter "Schatje, mag ik je foto?" ("Schatzi, schenk mir ein Foto"), "Helikopter" und "Alleen maar schoenen aan" ("Nur noch Schuhe an"). Die Gebroeders seien sozusagen die "Warm up"-Gruppe, so Willi Girmes. Mit dabei ist auch Helene-Fischer-Double Viktoria Kern. "In einer Flugzeughalle muss man auch fliegen", betont Willi Girmes, und so werde Victoria wie das Original auf die Bühne "fliegen" - die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Stargäste der Schlagerparty sind laut Girmes aber "Die Räuber" aus Köln. Die sechsköpfige Band ist seit 25 Jahren für Stimmungsmusik in rheinischer Mundart zuständig. Es werde, so die Veranstalter, der letzte Auftritt von Bandmitglied Charly Brand sein, der die Gruppe verlässt und zurzeit auf Abschiedstournee ist. Organisator Georg van den Höövel betont, "Die Räuber" seien "Kölner Urgesteine" und keine reine Karnevalsgruppe.

Gastgeber Girmes wird wie immer der Moderator des Abends sein. Getränke und Catering übernimmt das Ehepaar Federici vom Gocher City Bistro. Georg van den Höövel betonte bei der Vorstellung, dass es ohne Sponsoren natürlich nicht geht und verwies auf die Brauerei Warsteiner, Edeka Kusenberg und die Provinzial Geschäftsstelle Hondong-Köhler-Stäbe, die zusammen mit anderen Firmen die Veranstaltung unterstützen.

Auch DJ Thomas ist dabei

Hilfe bei der Vorbereitung der Halle bekommen die Organisatoren durch den Luftsportverein Asperden, der für den zeitweiligen Abtransport der Flugzeuge sorgen wird. Der Asperdener Karnevalsverein Vallis Comitis, der in der Halle seit Jahren sein beliebtes "Gardebiwak" veranstaltet und die Örtlichkeit gut kennt, unterstützt Georg van den Höövel und sein Team ebenfalls beratend.

Nach dem Live-Programm wird weiter gefeiert mit DJ Thomas, der sich in Goch bereits bei der Copa Gochana einen Namen gemacht hat. "Mit diesem DJ sind wir Fußballweltmeister geworden", sagte Willi Girmes schmunzelnd.

Der Eintritt kostet 19,50 Euro im Vorverkauf und 24,50 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind Raimund Czesnik und Edeka Kusenberg in Goch, sowie Edler Tabak an der Hoffmannallee in Kleve. Weitere Infos unter www.willis-schlagerparty.de.

