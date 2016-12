Goch: Windkraftgegner haben Befragung ausgewertet

Das Thema Windkraftanlagen im Wald beschäftigt den Heimat- und Verkehrsverein Kessel nach wie vor. Eine hiesige Bürgerinitiative kämpft bekanntlich gemeinsam mit der grenzüberschreitenden Bürgerinitiative Gegenwind für den Erhalt des Reichswaldes als schützenswerten Lebensraum für Mensch und Tier als einzigartige Kulturstätte, Trinkwasserspender und Erholungsgebiet.

In diesem Jahr wurden daher mehr als 11.100 Unterschriften und tausende persönliche Eingaben, sogenannte Petitionen, an die zuständige Bezirksregierung gegen den Bau der zwölf Turbinen im Reichswald übergeben. Um die große Ablehnung der Bürgerschaft noch einmal deutlich zu machen und um die kommunalen und überregionalen Politiker weiterhin um Unterstützung gegen das geplante Projekt aufzufordern, wurde in einem aufwändigen Verfahren von Mitgliedern des "Heimat und Verkehrsvereins Kessel" innerhalb der Ortschaft eine umfassende Haushaltsbefragung zum Thema durchgeführt, deren Ergebnis aus Sicht der Gegner "mehr als eindeutig ist". Von 749 besuchten Kesseler Haushalten sprachen sich mit Unterschrift 718 gegen die Windkraftpläne im Reichswald und dessen unmittelbarer Nähe aus. "Die Haltung der Kesseler Bürger ist klipp und klar gegen den Bau von Windkraftindustrie-Anlagen im und am Reichswald", so Bernd Thönnesen, Vorsitzender des Vereins.

Das ausführliche Ergebnis wird eine Delegation des Heimatvereins dem Gocher Bürgermeister Ulrich Knickrehm am Freitag, 6. Januar, in der Gaststätte Goossens überreichen.

Quelle: RP