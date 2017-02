Uedem/Kevelaer: Ziegenprojekt gibt Frauen eine Chance

Niger ist eines der ärmsten Länder der Erde. Hilfe ist schon im Kleinen möglich, wie Erzbischof Laurent Lompo beim Besuch am Niederrhein deutlich machte. Unterstützung gibt es von der Aktion pro Humanität. Von Sebastian Latzel

Die Dimensionen sind gewaltig. 1,2 Millionen Quadratkilometer umfasst der Staat Niger. 17 Millionen Menschen leben dort. 98 Prozent von ihnen sind Muslime. Nur ein Prozent der Einwohner sind Christen. Sie sind klar in der Minderheit, müssen sich in einer muslimisch beherrschten Welt behaupten. Und bezeichnenderweise hat sich seit dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo der interreligiöse Dialog erheblich verbessert. "Es waren junge Menschen, die diese schlimmen Taten verübt haben. Und alle sind sich einig, dass eben bei den jungen Menschen die Chance liegt, den Prozess der Verständigung voranzutreiben", sagt Laurent Lompo.

Der Erzbischof aus dem westafrikanischen Land hat seit vielen Jahren enge Beziehungen hierher und war jetzt wieder in der Marienstadt, um für Projekte in seinem Heimatland zu werben. Für Projekte eben, die den interreligiösen Dialog weiter vorantreiben. Und da es die Kinder und Jugendlichen sind, bei denen man ansetzen will, ist es der Wunsch der Bischofs, Schulen zu bauen. Hier sollen Muslime und Christen gemeinsam lernen. Im Schulalltag gewissermaßen den interreligiösen Dialog mit Leben füllen. 600.000 Euro wären für eine Schule nötig. Bei Gesprächen mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz hofft Lompo um finanzielle Unterstützung für das Projekt.

Wallfahrtsrektor Rolf Lohmann fände es eine wunderbare Geste der Verbundenheit, wenn Kevelaer es schaffen würde, den Bau einer Landschule zu finanzieren. Das würde etwa 15.000 Euro kosten.

Geld für ein anderes Projekt ist bereits aus Kevelaer gekommen. "Buamtandi" heißt die Initiative, was übersetzt "Die Liebe Gottes wird sich verteilen" bedeutet. Dabei geht es um Mikrokredite für Frauen. Sie bekommen 80 Euro und können davon eine Ziege oder ein Schaf kaufen. Nach sechs Monaten verkaufen sie die Tiere wieder mit 45 Euro Gewinn. Dieses Geld dürfen die Frauen behalten, die 80 Euro gehen zurück in den Fonds und werden an die nächste Interessentin ausgegeben.

Mit den 45 Euro haben die Frauen dann die Möglichkeit, einen kleinen Handel aufzubauen und Schulgeld für die Kinder zu zahlen. Und dort schließt sich dann wieder der Kreis mit dem Bildungsprojekt. Unterstützung gibt es von der Aktion Pro Humanität (APH). Etwa 10.000 Euro sind aus Kevelaer in die Initiative "Buamtandi" geflossen. Der größte Teil dieser Spenden stammt von Pilgern, die Geld in die Gläserne Litfaßsäule geworfen haben.

Die APH will auch den Bau eines Hospitals unterstützen, das der Erzbischof plant. Mit Unterstützung vom Niederrhein soll die Versorgung mit Medikamenten des Krankenhauses für drei Jahre sichergestellt werden.

Während hier die Hilfe über einen längeren Zeitraum angelegt ist, gibt es auch Unterstützung, die sofort bei Notfällen zur Verfügung steht. Als Hunger herrschte, gab es Soforthilfe. Als die Kirchen durch Boko Haram niedergebrannt wurden, gab es ebenfalls schnelle Unterstützung. Die schrecklichen Anschläge der islamistischen Terrororganisation sind für den Erzbischof ein ganz schlimmes Ereignis, das aber auch zu Aufbruchsstimmung geführt habe. Die Politik habe verstanden, dass man den islamistischen Terror nur gemeinsam bekämpfen könne.

Und noch eine Sache lässt den Bischof hoffen: 2016 hat es im Niger öfter geregnet. Er hofft, dass das arme Land 2017 daher von den ganz großen Hungersnöten verschont bleibt.

