später lesen Goch Zwei lebensgefährlich Verletzte nach Explosion FOTO: SETTNIK FOTO: SETTNIK 2018-03-23T18:27+0100 2018-03-24T00:00+0100

Riesenschreck für die Nachbarn, von denen gleich mehrere nach Rettungswagen und Polizei riefen: Mitten in der Nacht kam es in einer Garage in der Gocher Innenstadt zu einer heftigen Explosion.