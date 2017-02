Grevenbroich: Allrather feiern 900 Jahre Kirchweihfest

Mit einem Festabend startete die Gemeinde St. Matthäus am Wochenende in ihr Jubiläumsjahr. Eine Ausstellung zeigt viele Dokumente aus der langjährigen Kirchengeschichte. Auch der Weihestein aus dem Jahr 1117 wird ausgestellt. Von Rudolf Barnholt

Den Weihestein von 1117 beschrieb Dorfchronist Rolf Esser am Samstag im Rahmen einer Feierstunde als "die 40 Kilo schwere Geburtsurkunde unseres Ortes". Jetzt, 900 Jahre später, hat sich viel verändert: Aus Aldinrode wurde Allrath, die einstige Bedeutung hat der Ort längst verloren, und im Jubiläumsjahr wird im Bistum sogar an den Abriss der Kirche gedacht. Ungeachtet dessen wird im Rahmen einer Ausstellung an die Pracht von einst erinnert, an das stolze Allrath, zu dem einst Grevenbroich gehörte - heute ist es genau umgekehrt.

Peter-Josef Geisler, Robert Strucker und Hans-Bernd Zimmer haben die Jubiläumsveranstaltungen organisiert und sehr viel Herzblut investiert. So konnten sie erreichen, dass das Bistum seine "Schatzkammer" öffnete und wertvolle Exponate für die Ausstellung zur Verfügung stellte. "Von der ersten Kirche aus dem Jahr 1117 gibt es leider keine Bilder oder Zeichnungen", erklärte Robert Strucker. Fest steht, dass dieses Gotteshaus 1792 abgerissen wurde. Dann wurde neu gebaut: Als diese Kirche zu klein wurde, sollte nur der Kirchturm stehen bleiben. Er wurde am Samstag zum ersten Mal mit blauen Scheinwerfern angestrahlt und damit zum Hingucker.

FOTO: Berns Lothar

FOTO: Berns Lothar

Dass Rita Krawinkel Schirmherrin der Jubiläumsfeierlichkeiten wurde, hat einen guten Grund: "Mein Großvater hat diesen Kirchenbau vor 50 Jahren errichtet - und er war sehr stolz darauf." Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Klaus Krützen gehörten am Samstag zu den Festgästen. Sie sahen unter anderem die Bücher der Trauungen von 1770 bis 1882, die das Bistum in Köln zur Verfügung gestellt hatte. Prächtige, mehr als 100 Jahre alte Messgewänder sind bis zum 19. Februar ebenso zu sehen wie wertvolle Monstranzen.

Der frühere Kreisarchivar Karl Emsbach überraschte die Besucher am Samstag mit folgender Aussage: "In Allrath wird es bereits vor mehr als 900 Jahren eine Kirche gegeben haben." Dass der Weihestein per Zufall in Barrenstein gefunden wurde, erklärte er mit der Herrschaft der Franzosen, die zunächst sehr kirchenfeindlich waren, so dass man den Stein wohl vor ihnen versteckt habe. Unter den Exponaten befindet sich auch ein knapp 150 Jahre altes Versehziborium für die letzte Ölung von Sterbenden.

FOTO: Berns Lothar

FOTO: Berns Lothar

Steht der aktuellen Pfarrkirche St. Matthäus auch so etwas wie die "letzte Ölung" bevor? "Das Bistum möchte sie abreißen lassen und durch einen einfachen Versammlungsraum ersetzen, aber wir werden gegen den Abriss kämpfen", erklärte Robert Strucker. Er räumt aber ein, dass das Gotteshaus mittlerweile zu groß geworden ist für die rund 1100 Gemeindemitglieder.

Und er freut sich auf die übrigen Jubiläums-Veranstaltungen: So wird es am 11. Juni einen Festgottesdienst mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki geben. Am 15. Juni steht eine feierliche Fronleichnamsprozession auf dem Programm, am 10. September eine Wallfahrt. Am 19. Oktober wird Professor Manfred Becker-Huberti einen Vortrag zum Thema "Unterwegs durch die Zeit - 900 Jahre St. Matthäus" halten.

FOTO: Berns Lothar

FOTO: Berns Lothar

Quelle: NGZ