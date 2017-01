Grevenbroich: Ausblick auf große Herausforderungen

320 Grevenbroicher kamen gestern Abend zum Neujahrsempfang der Stadt im Sparkassen-Foyer. Bürgermeister Klaus Krützen will weiterhin auf Kommunikation mit dem Bürger setzen - und intensiv am Haushaltsausgleich arbeiten. Von Carsten Sommerfeld und Anne Richter

Rund 1000 Menschen haben Bürgermeister Klaus Krützen und sein Team in seiner Amtszeit bei Stadtteilgesprächen und Ortsterminen erreicht, gestern kamen viele hinzu: Die Stadt hatte zum Neujahrsempfang in das Foyer der Sparkassen-Filiale an der Karl-Oberbach-Straße geladen, 320 Gäste aus Politik - darunter etliche ehemalige Ratsmitglieder -, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft waren gekommen. Unter anderem begrüßte Krützen Florian Herpel. Der neue Beigeordnete nimmt am 30. Januar seine Arbeit auf. Neben Musik eines Ensembles des Pascal-Gymnasiums bildete eine Kurzszene der Theatergruppe "no name" den Rahmen des Abends. Außer Krützen begrüßte auch Dietmar Mittelstädt, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, die Gäste.

Bürgermeister Krützen will weiter auf Kommunikation setzen - und sieht da auch andere in der Pflicht: "Die Parteien müssen mit den Bürgern reden - und nicht nur in diesem Jahr, wo wir Landtags- und Bundestagswahlen haben werden. Nein, die Wähler sind immer ernst zu nehmen." Krützen mahnte einen sachlichen, mit Respekt geführten Gedankenaustausch an. "Nur so finden wir eine Lösung, vermeiden eine sprachliche Radikalisierung und verhindern eine allgemeine Politikverdrossenheit." Er lade auch Menschen ein, die die Politik "satt" haben, um ihre Meinung und ihre Anliegen zu hören. Als positiv würdigte er 2016 die Wahl des Jugendrates. "1200 Jugendliche haben gewählt. Wir wollen junge Menschen einbeziehen, brauchen frische Ideen."

Stolz ist Krützen darauf, dass "wir eine Haushaltsverbesserung von sieben Millionen Euro erzielen konnten." Das Ziel sei weiter der ausgeglichene Etat 2024, Krützen machte kein Hehl daraus, dass das nicht einfach wird. "Der Haushalt ist unsere größte Herausforderung. Die Politik wird auch Entscheidungen treffen müssen, die weh tun." Auch in der Verwaltung stünden Änderungen an, aber der Ausgleich lasse sich nicht durch Reduzierung der Personalkosten allein erreichen, stellte er klar. Den Umbau der Feuerwache habe er aufgeschoben, um über andere Finanzierungsmöglichkeiten zu einem besseren Ergebnis für die Stadt zu kommen. Für Ende Januar kündigte er eine abstimmungsfähige Beratungsvorlage an. "Ich bin optimistisch, dass wir einen Neubau hinbekommen." Ein Ziel für die Zukunft sei auch die S-Bahn. "Es kann nicht sein, dass die bis Bedburg fährt, und wir haben dann die ,Bimmelbahn'."

Quelle: NGZ