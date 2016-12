Straßenbauarbeiten: Autobahn-Zufahrt ist wieder geöffnet

Gute und schlechte Nachrichten für Autofahrer. Die Aus- und Auffahrt Jüchen an der A 46 ist in Richtung Düsseldorf nach Bauarbeiten wieder frei, Autofahrer können jetzt wieder etwa von der A 540 auffahren.

Neue Umleitungen gibt es aber schon bald wieder: Am 9. Januar will Straßen NRW an der Anschlussstelle in Richtung Heinsberg mit Erneuerungsarbeiten beginnen. Ab- und Zufahrt werden wohl bereits ab dem Wochenende am 7./8. Januar bis März gesperrt, der Verkehr wird über Grevenbroich umgeleitet. Und gleich danach ist die Anschlussstelle Grevenbroich an der Reihe.

(cso-)