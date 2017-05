später lesen Grevenbroich Bagger beginnt mit Abriss des TuS-Heims FOTO: Anja Tinter FOTO: Anja Tinter 2017-05-02T19:12+0200 2017-05-03T00:00+0200

Grevenbroich (cso-) Das TuS-Heim, beliebter Treffpunkt der Sportler am Schloss, ist Geschichte. Tausende Grevenbroicher haben dort Partys gefeiert, gestern hat ein Bagger mit dem Abriss begonnen. Bereits am Mittag lag ein beträchtlicher Teil in Trümmern. In den vergangenen Wochen war das Gebäude "entkernt" worden, wurden zudem asbestfaserhaltige Zementfaserplatten an der Fassade demontiert. Der Bauschutt - mehrere hundert Tonnen - wird in Kürze im Zuge der Arbeiten für die neue Baugrube abtransportiert.