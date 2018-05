später lesen Feuer in Grevenbroich 21-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand FOTO: Patrick Schüller 2018-05-06T21:38+0200 2018-05-07T06:48+0200

Am frühen Sonntagabend ist es in Grevenbroich zu einem Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Neurath gekommen. Ein Bewohner wurde so schwer verletzt, dass er starb.