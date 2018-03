Grevenbroich: Buckau-Viertel: Letzte Lücke wird bebaut

Dieser Grundstein sieht ein wenig anders aus: Etwa drei mal vier Meter groß ist die flache Betonplatte, die an den Ketten des Baukrans über der Baustelle schwebt. Mit einem kleinen Festakt wurde mit ihr jetzt das letzte Loch in der Kellerdecke des neuen Wohnhauses an der Hundhausenstraße geschlossen. Und auch das Gebäude selbst soll - wenn es in gut einem Jahr fertig ist - eine Lücke schließen. Mit dem Wohnkomplex "Fabricius-Garten" wird nun das Buckau-Viertel komplettiert und die letze Brache gegenüber vom Seniorenzentrum Lindencarré und neben dem Aldi-Markt bebaut.

Mit dem Bau entstehen in zwei Gebäudekomplexen insgesamt 25 Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 88 und 125 Quadratmetern. Die Preise für die Wohnungen beginnen bei 268.000 Euro. Etwa 70 Prozent der Wohnungen des ersten Bauabschnitts seien bereits verkauft, sagt Immobilienmakler Ralf Schulte. Er rechne damit, dass die Eigentümer im Frühjahr 2019 einziehen können. Der zweite Bauabschnitt soll im Sommer starten, der Einzug ist entsprechend für den Sommer 2019 geplant. Auch für diese Wohnungen gebe es bereits Reservierungen. Rund 7,7 Millionen Euro werden in den Bau investiert.

Vor fast zwei Jahrzehnten begann der Umbau des Buckau-Viertels von einer Industriebrache zu einem Wohnviertel. Der erste Bebauungsplan für das Neubaugebiet auf der Fläche der ehemaligen Maschinenfabrik Buckau-Wolf wurde vor rund 19 Jahren aufgestellt. Seitdem entwickelte die Firma Van der Looy das Gebiet in mehreren Schritten.

FOTO: Van der Looy

FOTO: Van der Looy

Der stellvertretende Bürgermeister Edmund Feuster erinnerte bei der Grundsteinlegung an eben jene Geschichte des Areals. "Hier war einst der Grundstock der Grevenbroicher Industrie", sagte Feuster. Die Firma habe erst Maschinen für die Zuckerindustrie hergestellt, "die in alle Welt verkauft wurden." Später seien dann Meerwasser-Entsalzungsanlagen hergestellt worden. "Zu Spitzenzeiten arbeiteten hier 2700 Menschen, das war damals mit Abstand der größte Arbeitgeber Grevenbroichs." Nach der Schließeung des Unternehmens in den 1990er Jahren wurde das Areal dann für die Wohnbebauung genutzt. Übrig geblieben sind die Montagehallen an der Nordstraße.

"Eine große Industriebrache zu vermarkten, das ist gar nicht so einfach", resümiert Feuster. Die Bauprojekte im Buckau-Viertel waren nicht immer pünktlich fertiggestellt worden. Für Aufsehen hatte etwa der Spielplatz gesorgt, der erst 2014 mit zweijähriger Verspätung eröffnet wurde. "Auch wenn manches länger gedauert hat als geplant - ich glaube, am Ende ist etwas Großartiges entstanden", sagt Feuster mit Blick auf die letzte Baustelle an der Hundhausenstraße. In die Dutzenden Einfamilien- und Reihenhäuser auf dem Areal sind bereits Hunderte Menschen eingezogen. "Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor groß", sagt Feuster.

Zur Grundsteinlegung kamen auch einige der künftigen Bewohner und Eigentümer der Wohnungen. Dieter und Elsbeth Polak zum Beispiel werden aus Rommerskirchen ins Buckau-Viertel ziehen. "Wir wollen uns verkleinern", sagt Dieter Polak. Die Kinder seien ausgezogen, und so braucht das Paar sein Haus mit großem Grundstück nicht mehr. Sie haben sich für eine Erdgeschosswohnung mit Garten entschieden. "Garten und Carport, das war mir wichtig", sagt der Rommerskirchener.

Quelle: NGZ